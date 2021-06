«2 AS 1» (Dos Como Uno) Nuevo Sencillo por ROX

Miami, FL, .- (@MinayaPR) La multifacética artista latina Roxana Frontini, también conocida como ROX lanzó su nuevo sencillo «2 as 1» producido por el multinominado al GRAMMY® Arturo Cabrera Brambilla.

La cantautora ROX, comentó en una entrevista que «2 AS 1» (Dos como Uno) es una canción para celebrar nuevas y mejores formas de vivir el amor. «La canción cuenta la historia de dos almas que vuelan como una, porque así lo prefieren… no se necesitan, simplemente disfrutan estar juntas».

«Es una forma poderosa de experimentar el amor de pareja que puede llevar años aprender. Pero una vez que dos seres logran ese acuerdo interno y deciden vivir alineados, la vida se vuelve mucho más placentera y victoriosa juntos», dijo ROX.

La obra de arte para la carátula de la canción «2 AS 1» fue ilustrada por Roxana, quien también es ilustradora y artista plástico. ROX pidió a su comunidad de Instagram que describieran «Amor» en tres palabras. Luego, Roxana tomó todas estas palabras y las incluyó en la portada de la canción. Para leerlas debes mirar muy de cerca pues están magistralmente insertadas en el borde del corazón que protagoniza la portada del sencillo.

Este mes la artista anunciará una competencia creativa para desarrollar el video musical de la canción. El objetivo de Roxana es impulsar la integración y el empoderamiento dentro de las industrias creativas que durante los últimos 20 años, han servido de ecosistema para su desarrollo empresarial y artístico.

ROX ha creado una carrera impactante en los EE. UU., Europa y América Latina, trabajando con empresas y celebridades de alto nivel. A pesar de sus logros y exposición multicultural, a través de eventos que han cambiado radicalmente su vida, Roxana ha confirmado una y otra vez que el único verdadero poder del ser humano viene desde adentro, y ha de ser cultivado a diario. Por ello, ROX dedica su tiempo, recursos y talentos, al desarrollo de arte, entretenimiento y herramientas que inspiran a cientos de miles de personas a vivir su propio poder. De allí que su hashtag principal sea #vivetupoder.

Para la artista y empresaria, actualmente existe una importante cantidad de seres humanos enfocados en vivir mejor e impactar constructivamente el planeta. “Habemos muchos trabajando diariamente por una mejor realidad, tanto a nivel interno como externo” dice sonriente. “Me trae inmensa satisfacción crear música, arte, diseño y contenidos para esas personas que como yo, están comprometidas con su bienestar y que se empeñan en mejorar cada día. Fue mi sueño durante años y hoy soy afortunada de que sea mi realidad” comenta Roxana.

«2 AS 1» (Dos Como Uno) Nuevo Sencillo por ROX was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente