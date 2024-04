Las 10 Noticias más relevantes de MIAMI para hoy Viernes 05 de abril de 2024

Las 10 Titulares más relevantes de MIAMI para el Viernes 05 de abril de 2024

1. Un muerto y dos heridos, uno de gravedad, al caer una grúa de construcción al norte de Miami.

Una grúa de construcción se derrumbó en un sitio de construcción al norte de Miami, dejando un saldo de un muerto y dos heridos, uno de ellos de gravedad. Las autoridades investigan la causa del accidente.

2. ‘Capitán Avispa’, Juan Luis Guerra lanza primera película animada y banda sonora.

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra lanza su primera película animada, «Capitán Avispa», junto con una banda sonora original. La película se estrenará en los cines el 12 de abril de 2024.

3. El Heat pelea duro, pero le falta lucidez para llevarse el triunfo ante los Sixers.

El Miami Heat perdió ante los Philadelphia 76ers por un marcador final de 112-108. A pesar de una buena actuación de Jimmy Butler, el Heat no pudo concretar en los momentos decisivos del partido.

4. Elevar las casas puede inundar a los vecinos.

Un estudio de la Universidad Internacional de Florida advierte que elevar las casas para protegerlas del aumento del nivel del mar podría tener el efecto no deseado de inundar las propiedades vecinas.

5. Trabajador de World Central Kitchen ultimado en Gaza tenía vínculos con Miami.

Un trabajador de la organización World Central Kitchen, que proporciona comida a personas en zonas de crisis, fue asesinado en un ataque en Gaza. La víctima tenía vínculos con Miami.

6. Abogada municipal de Miami dejará el cargo en junio.

La abogada municipal de Miami, Victoria Mendez, anunció que dejará su cargo en junio de 2024. Mendez ha ocupado el cargo durante seis años.

7. Reabren carriles del Palmetto, tras colisión múltiple cerca de Hialeah.

Los carriles del Palmetto Expressway fueron reabiertos después de una colisión múltiple que involucró a varios vehículos cerca de Hialeah. El accidente provocó congestión vehicular en la zona.

8. Miami Beach llamó a prepararse por extensión de la temporada de huracanes.

Las autoridades de Miami Beach están llamando a los residentes a prepararse para una posible extensión de la temporada de huracanes. La temporada regular termina el 30 de noviembre, pero existe la posibilidad de que se extienda hasta el 15 de diciembre.

9. Feria de trabajo busca cubrir miles de empleos en Miami.

Se llevará a cabo una feria de trabajo en Miami con el objetivo de cubrir miles de empleos disponibles en diversos sectores. La feria se realizará el 12 de abril de 2024 en el Miami Dade College.

10. Dos hermanos de Miami se declaran culpables de uso de información privilegiada.

Dos hermanos de Miami se declararon culpables de cargos de uso de información privilegiada en relación con la empresa Truth Social del expresidente Donald Trump. Los hermanos obtuvieron información confidencial sobre la empresa y la utilizaron para obtener ganancias en el mercado de valores.

