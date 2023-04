Continúa la polémica por el despido de Adamari López y otros artistas de Telemundo.

Algo inusitado, lo que pocos llegaron a pensar que algún día sucediera… de forma intempestiva, abrupta, absurda e intolerante con el público, la cadena Telemundo prescindió de los servicio de la estrella de las mañanas Adamari López por razones crematísticas tomadas por la nueva directiva del programa de tv HOY Dïa.

Y no no es un escándalo televisivo tipo culebrón novelero mexicano, es la pura realidad, Adamari fue despedida y no se le permitió ir al programa que durante más de 10 años estuvo animando, HOY DÍa, en conjunto con otros grandes artistas que también fueron uno a uno descartados por el emporio mediático Telemundo.

Lo mismo a sucedido en programas como Despierta América donde sus anclas han sido reemplazados por comentaristas, animadores y periodistas de reciente graduación, las razones las hemos explicado ampliamente en el previo e impactante artículo sobre el despido de Adamari.

