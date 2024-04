Las 10 Noticias más relevantes de Miami para el miércoles 03 de Abril de 2024

1. Inter Miami busca la victoria contra Monterrey en la Concachampions El equipo de Miami se enfrenta a los Rayados en el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental.

2. Protestas por la reforma educativa en Florida Miles de estudiantes y profesores se manifiestan en contra de la propuesta del gobernador Ron DeSantis de eliminar los exámenes estandarizados.

3. Aumenta la preocupación por la inflación en Miami Los residentes de Miami experimentan un alza en los precios de alimentos, vivienda y otros bienes básicos.

4. Se inaugura el nuevo museo de arte contemporáneo en Miami El Pérez Art Museum Miami abre sus puertas al público con una nueva colección y una renovada arquitectura.

5. Miami Heat se enfrenta a los Celtics en la NBA El equipo de Miami busca la victoria en el quinto partido de la serie de playoffs para avanzar a la siguiente ronda.

6. Festival de Música de Miami Beach artistas y horarios confirmados El evento contará con la participación de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd.

7. Aumenta el número de casos de COVID19 en Miami Las autoridades sanitarias instan a la población a tomar medidas de precaución para evitar la propagación del virus.

8. La policía de Miami investiga un tiroteo en una escuela Un estudiante resultó herido en un tiroteo en una escuela secundaria de Miami.

9. Se celebra el Día del Niño en Miami Se organizan eventos y actividades para celebrar el Día del Niño en diferentes parques y lugares de la ciudad.

10. Miami se prepara para la temporada de huracanes Las autoridades locales realizan simulacros y operativos para prepararse para la temporada de huracanes que comienza en junio. Fuente: https//www.nhc.noaa.gov/

