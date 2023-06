Izis La Enfermera de la Salsa estará presente en el Vineland Music Festival

El próximo sábado 24 de junio, Izis “La Enfermera de la Salsa” se presentará en vivo con toda su orquesta en el Vineland Music Festival, bajo la conducción y organización del Ayuntamiento estatal y el alcalde Anthony Fanucci.

Dicho evento será gratuito y apto para toda la familia, además, durante todo el evento se podrá disfrutar de diversas agrupaciones latinas que estarán en vivo, tales como: Ommy Cardona, Lilly Bomba La Merenguera, Manilo y Los Inolvidables y Joe Rivera Peñalvert.

«Me siento emocionada por el gran apoyo que he recibido en la ciudad de Vineland, NJ; estoy encantada de volver a compartir mi música en vivo con toda la comunidad latina que estará presente.

Espero que todo el público en general pueda disfrutar de mis canciones originales, no solo en la radio ni en las plataformas digitales, sino que la puedan escuchar en vivo a través de los eventos en los que tengo la oportunidad de participar”. – Izis La Enfermera de la Salsa

Cabe destacar, que recientemente Izis inicio su gira por diversos lugares de Estados Unidos, presentándose en Washington, New Jersey, Texas, Virginia, entre otros. Además, próximamente estará en el Puertorican Festival en Manassas.

En efecto, el Vineland Music Festival iniciará partir del mediodía hasta las 9:00 P.M. en donde la buena música hará bailar a todos los presentes. Además, habrá diversas actividades y juegos para que puedan compartir niños de todas las edades.

Saturday, Jun 24

12:00 PM – 09:00 PM

Vineland City Hall

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:



Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera

