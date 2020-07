Revuelto con hongos, jamón, ajo porro y queso amarillo.

Ingredientes (para 6 personas)

12 huevos

400 g de hongos frescos rebanados

250 g de jamón cortado en trocitos

2 ajo porros rebanados

200 g de queso amarillo rallado

100 g de mantequilla

3 Cdas. de leche

Perejil para adornar

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Picar el jamón en cuadritos, y los hongos y ajo porros en rebanadas. Sudar los ajo porros en mantequilla. Agregar el jamón y, por último, los hongos. Cocinar todo junto. Dejar enfriar el sofrito anterior y agregar los huevos batidos. Añadir la sal y la pimienta al gusto. Cocinar en una sartén de teflón para evitar que se pegue. Adornar con perejil picado. Otros revueltos:

– Brócoli, jamón picado y queso crema

– Salmón picado, ciboulette picado y queso crema

– Chorizo, cebolla y papas picadas en trocitos

– Tomate seco, queso mozzarella o queso de cabra y cebollín

– Pimentón rojo, cebolla y calabacín

– Jamón serrano y cebollas glaseadas Otras variaciones del perico criollo:

– 3 Cdas. de perejil fresco

– 5 ajíes dulces picados

– 100 g de queso blanco

– 2 chorizos o morcillas picadas

Fuente: Estampas