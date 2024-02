3 Recetas de Pollo por menos de $10, porciones para 4 Personas

1. Pollo al Horno con Patatas y Verduras

Ingredientes:

1 pollo entero (aproximadamente 1.5 kg)

1 kg de patatas, peladas y cortadas en dados

1 cebolla, cortada en rodajas finas

1 pimiento verde, cortado en rodajas finas

1/2 taza de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

1/2 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de orégano

Preparación:

Precalentar el horno a 200°C. En un bol grande, mezclar las patatas, la cebolla, el pimiento verde, el aceite de oliva, la sal, la pimienta, el pimentón y el orégano. Colocar el pollo en una bandeja para hornear. Verter la mezcla de patatas y verduras alrededor del pollo. Hornear durante 1 hora y 15 minutos, o hasta que el pollo esté cocido y las patatas estén doradas. Servir caliente con una ensalada verde.

Costo por persona: Aproximadamente $2.50

2. Muslos de Pollo al Curry con Arroz

Ingredientes:

8 muslos de pollo

1 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

1 cucharada de curry en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/2 taza de leche de coco

1/4 taza de caldo de pollo

1/4 taza de cilantro fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Arroz blanco para servir

Preparación:

Calentar un poco de aceite de oliva en una olla a fuego medio. Añadir la cebolla y el ajo y cocinar hasta que estén transparentes. Añadir el curry en polvo, el jengibre en polvo y la cúrcuma y cocinar durante 1 minuto más. Añadir la leche de coco, el caldo de pollo, el cilantro, la sal y la pimienta. Llevar a ebullición, luego reducir el fuego y cocer a fuego lento durante 15 minutos. Añadir los muslos de pollo a la olla y cocinar durante 30 minutos más, o hasta que el pollo esté cocido. Servir caliente con arroz blanco.

Costo por persona: Aproximadamente $3.00

3. Fajitas de Pollo con Verduras

Ingredientes:

4 pechugas de pollo

1 cebolla, cortada en rodajas finas

1 pimiento verde, cortado en rodajas finas

1 pimiento rojo, cortado en rodajas finas

1/2 taza de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

1/2 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de pimentón

1/4 cucharadita de chile en polvo (opcional)

Tortillas de maíz para servir

Salsas y guacamole para servir

Preparación:

Cortar las pechugas de pollo en tiras finas.En un bol grande, mezclar el pollo, la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo, el aceite de oliva, la sal, la pimienta, el comino, el pimentón y el chile en polvo (si se usa). Marinar el pollo durante al menos 30 minutos. Calentar una sartén a fuego medio-alto. Cocinar el pollo en tandas hasta que esté dorado y cocido. Servir caliente en tortillas de maíz con salsas y guacamole.

Costo por persona: Aproximadamente $2.50

Consejos:

Puedes utilizar cualquier parte del pollo que te guste para estas recetas.

Puedes añadir otras verduras a la receta de pollo al horno, como zanahorias, calabacín o champiñones.

Puedes utilizar arroz integral en la receta de muslos de pollo al curry.

Puedes utilizar tortillas de trigo en la receta de fajitas de pollo.

Recuerda que una dieta saludable es muy importante para conservar la salud y alargar la vida.

