3 Recetas de Pescado por menos de $10, porciones para 4 Personas una dieta saludable que servirá para potencia la salud de la familia.

1. Pescado al Papillote con Verduras

Ingredientes:

4 filetes de pescado blanco (merluza, bacalao, tilapia, etc.)

1 cebolla, cortada en rodajas finas

1 pimiento verde, cortado en rodajas finas

1 tomate, cortado en rodajas finas

1/2 taza de perejil fresco picado

1/4 taza de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Papel de aluminio

Preparación:

Precalentar el horno a 200°C. Cortar 4 trozos de papel de aluminio de aproximadamente 30 cm de largo. En el centro de cada trozo de papel de aluminio, colocar un filete de pescado. Distribuir las rodajas de cebolla, pimiento y tomate sobre el pescado. Espolvorear con perejil, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Doblar los bordes del papel de aluminio para sellar los paquetes. Colocar los paquetes de pescado en una bandeja para hornear. Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que el pescado esté cocido. Servir caliente con arroz o patatas.

Costo por persona: Aproximadamente $2.50

Tortilla de Sardinas

Ingredientes:

1 lata de sardinas en aceite de oliva

6 huevos

1 cebolla pequeña, picada

1 pimiento verde pequeño, picado

1/2 taza de perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva para cocinar

Preparación:

Escurrir las sardinas y reservar el aceite de oliva. En un bol grande, batir los huevos con sal y pimienta al gusto. Añadir la cebolla, el pimiento verde, el perejil y las sardinas al bol. Mezclar bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Verter la mezcla de huevo en la sartén y cocinar durante 5-7 minutos por cada lado, o hasta que la tortilla esté dorada y cuajada. Servir caliente con pan tostado o ensalada.

Costo por persona: Aproximadamente $2.00

3. Salmón al Horno con Hierbas

Ingredientes:

4 filetes de salmón

1/4 taza de aceite de oliva

1/4 taza de perejil fresco picado

1 cucharada de eneldo fresco picado

1 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra

Preparación:

Precalentar el horno a 200°C. En un bol pequeño, mezclar el aceite de oliva, el perejil, el eneldo, el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra. Colocar los filetes de salmón en una bandeja para hornear. Verter la mezcla de aceite de oliva sobre el salmón. Hornear durante 15-20 minutos, o hasta que el salmón esté cocido. Servir caliente con arroz o verduras al vapor.

Costo por persona: Aproximadamente $3.50

Consejos:

Puedes utilizar cualquier tipo de pescado blanco que te guste.

Puedes añadir otras verduras a la receta de pescado al papillote, como zanahorias, calabacín o champiñones.

Puedes utilizar pan integral en la receta de tortilla de sardinas.

Puedes añadir otras hierbas a la receta de salmón al horno, como tomillo, romero o albahaca.

Recuerda que una dieta saludable es muy importante para conservar la salud y alargar la vida.

