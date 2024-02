Receta de Ponquesitos Saludables de Auyama o Calabaza

Ingredientes:

1 taza de puré de calabaza asada o al vapor

1/2 taza de avena en hojuelas

2 huevos

1/4 taza de leche de almendras o leche vegetal de tu preferencia

1/4 taza de miel o sirope de arce

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

1/4 taza de nueces picadas (opcional)

1/4 taza de semillas de girasol (opcional)

Preparación:

Pre-calienta el horno a 180°C. Engrasa un molde para muffins con aceite o mantequilla. En un bol grande, mezcla el puré de calabaza, la avena, los huevos, la leche, la miel o sirope de arce, el extracto de vainilla, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Si deseas, puedes añadir nueces picadas y semillas de girasol a la mezcla. Vierte la mezcla en los moldes para muffins, llenando hasta 2/3 de su capacidad. Hornea durante 20-25 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Deja enfriar en el molde durante unos minutos antes de desmoldar.

Consejos:

Puedes añadir otros ingredientes a tu gusto, como chips de chocolate, pasas, arándanos secos, etc.

Si quieres una textura más suave, puedes triturar las nueces antes de añadirlas a la mezcla.

Puedes guardar los ponquesitos en un recipiente hermético en la nevera durante una semana.

Información nutricional:

Estos ponquesitos son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales. La calabaza aporta betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo. La vitamina A es importante para la salud de la vista, la piel y el sistema inmunológico. La avena aporta fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a controlar el colesterol. Los huevos son una fuente de proteínas de alta calidad. La miel o sirope de arce proporcionan un toque de dulzura natural.

Ración: 1 ponquesito

Calorías: 160 kcal

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 6 g

Grasas: 6 g

Fibra: 5 g

Variaciones:

Puedes usar puré de calabaza enlatada, pero asegúrate de que no tenga azúcar añadido.

Puedes sustituir la avena por harina integral.

Puedes añadir especias como canela, nuez moscada o jengibre a la mezcla.

Puedes cubrir los ponquesitos con un glaseado de yogur griego y miel.

Recuerda que una dieta saludable es muy importante para conservar la salud y alargar la vida.

