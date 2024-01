Avena con frutas y semillas un desayuno saludable por menos de $5, receta para dos personas

Avena con frutas y semillas un desayuno saludable y económico, receta para dos personas

Ingredientes (para 2 personas)

1 taza de avena (1 USD)

1 taza de leche (1 USD)

1/2 taza de frutas frescas (1 USD)

1/4 taza de semillas (0,5 USD)

Elaboración

En una olla, calienta la leche a fuego medio. Agrega la avena y cocina a fuego lento, revolviendo constantemente, hasta que la avena esté suave, aproximadamente 5 minutos. Retira del fuego y deja enfriar un poco. Agrega las frutas y las semillas y sirve.

Costo total: 2,5 USD

Este desayuno es una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales. La avena es un cereal integral que proporciona fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a controlar el colesterol. La leche es una buena fuente de calcio y proteínas. Las frutas y las semillas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes.

Variaciones

Puedes agregar otras frutas de temporada, como fresas, frambuesas o plátano.

Puedes usar leche de almendras, leche de soja o leche de coco para darle un toque diferente.

Puedes agregar semillas de chía, semillas de calabaza o semillas de girasol para aumentar el contenido de fibra y nutrientes.

Consejos

Para preparar esta receta en el microondas, coloca la avena, la leche, las frutas y las semillas en un recipiente apto para microondas.

Cocina a potencia alta durante 2-3 minutos, o hasta que la avena esté suave.

Puedes preparar la avena con anticipación y guardarla en el refrigerador durante la noche.

Al día siguiente, solo tienes que calentarla un poco y agregar las frutas y las semillas.

