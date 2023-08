5 Apps para ayudar a los niños a Aprender Matemáticas

En el mundo digital actual, hacer que el aprendizaje de las matemáticas sea atractivo y divertido para los niños es fundamental para su desarrollo educativo. Las aplicaciones educativas ofrecen una forma cómoda y accesible de apoyar el proceso de aprendizaje.

A través de sus herramientas digitales, es posible darles a los niños una nueva manera de aprender. Esto ayudará a que entender las matemáticas sea mucho más fácil y menos estresante.

Importancia de las apps para aprender matemáticas

El uso de apps educativas tiene numerosos beneficios para el aprendizaje de los niños. Las funciones interactivas y el enfoque lúdico permiten que los niños se involucren activamente en el proceso de aprendizaje, lo que mejora su comprensión y retención de conceptos.

Otra gran ventaja que ofrece el uso de apps está en lo fácil que son de usar y acceder. Con esta app instalada, los niños pueden estudiar donde sea y cuando sea. Por ejemplo, cuando están de viaje, durante un trayecto en carretera o desde la comodidad de su cuarto.

Pero eso no es todo, las apps móviles suelen ser muy llamativas y atractivas visualmente. Esto facilita que los niños sientan curiosidad por el aprendizaje y lo vean mucho más divertido. Así, los niños realmente recordarán lo aprendido y no se bloquearán porque simplemente las matemáticas se les hacen aburridas.

Estas apps también pueden ser un buen complemento para páginas con tutorías personalizadas como Busca Tu Profesor ayudando así a que los niños tengan un aprendizaje integral y mucho más efectivo.

Top apps de matemáticas para aprender

App 1: Math Bingo

Math Bingo es una aplicación diseñada para niños en edad preescolar y primaria. Mediante el uso de juegos de bingo, los niños pueden aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir de manera divertida. La aplicación ofrece un entorno colorido e interactivo que facilita la asimilación de conceptos matemáticos básicos.

Aplicación 2: Khan Academy Kids

Khan Academy Kids es una app completa que abarca diversas áreas de aprendizaje, incluyendo matemáticas. Ofrece lecciones interactivas y ejercicios adaptados a diferentes edades y niveles de habilidad. Los niños pueden aprender a contar, reconocer formas geométricas y desarrollar habilidades matemáticas esenciales mientras exploran un mundo virtual lleno de actividades educativas muy divertidas.

Aplicación 3: DragonBox Numbers

DragonBox Numbers es otra gran opción para niños en edad preescolar y escolar que quieran aprender matemáticas. Esta app usa un enfoque visual y táctil para enseñar conceptos matemáticos básicos, como la suma, la resta y la multiplicación. Los niños pueden explorar y jugar con números en un ambiente interactivo y estimulante desde su celular o tableta.

Aplicación 4: Prodigy Math Game

Prodigy Math Game combina la diversión de un juego de rol con el aprendizaje de matemáticas. Los niños pueden embarcarse en aventuras mientras resuelven problemas matemáticos y completan desafíos. La aplicación ofrece una evaluación del progreso y permite a los padres y profesores hacer un seguimiento de las habilidades matemáticas de los niños. Esto es perfecto para quienes desean complementar la educación de su hijo con juegos y actividades lúdicas, todo desde la comodidad de sus móviles.

Aplicación 5: Todo Math

Todo Math es una aplicación versátil que ofrece una amplia variedad de actividades y lecciones de matemáticas. Cubre conceptos como la adición, resta, geometría y más. La aplicación se adapta al ritmo de aprendizaje de cada niño, proporcionando un enfoque personalizado para mejorar las habilidades matemáticas. Al igual que las opciones anteriores, las encontramos tanto en tabletas como en móviles.

Conclusión

Estas 5 aplicaciones de aprendizaje de matemáticas ofrecen una forma interactiva y divertida de mejorar las habilidades matemáticas de los niños. Padres y profesores pueden aprovechar estas herramientas para apoyar el desarrollo de los niños y ayudarles a crear una base sólida en esta materia clave para su futuro académico y profesional.

Además, al ser muy divertidas, este tipo de apps se impulsan ya que hacen que los niños no vean a las matemáticas con cara de rechazo. También son una buena forma de incentivar que jueguen en su tableta, pero a la vez, aprendan.