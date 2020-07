Emprendedores presentan Curso Gratis de Turismo Sostenible

Wadara Travel es un emprendimiento de un grupo de jóvenes, cuyo propósito fundamental está orientado al bienestar, el disfrute y la diversión de manera responsable, por los distintos destinos de Venezuela.

¡En Wadara hacemos turismo sostenible! Procuramos la creación de valor compartido a través de acciones que promuevan el empoderamiento de las comunidades y los proveedores locales; fomentamos el respeto, la corresponsabilidad social y ambiental; buscamos contribuir con el desarrollo sostenible.

Es por eso que en esta oportunidad ofrecemos una experiencia de viaje virtual y formativo para dar a conocer los fundamentos del turismo sostenible y la responsabilidad social, a fin de promover la educación ambiental e incentivar la participación ciudadana y de diferentes organizaciones con relación a la conservación de los ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales.

Se trata de un curso totalmente gratuito y certificado que tendrá lugar los días 25 de julio y 1 de agosto, y estará avalado por la Universidad Central de Venezuela -Instituto de Zoología y Ecología de la Facultad de Ciencias; Núcleo de Emprendimiento Universitario de la Facultad de Ciencias-, Universidad Metropolitana -Departamento de Construcción y Desarrollo Sustentable; Proyecto Ávila-, La Universidad Católica Andrés Bello y Cervecería Regional. Para participar, debes ingresar al perfil de instagram @WadaraTravel o @ProfesionalesRSE y seguir los pasos de la publicación relacionada al curso.