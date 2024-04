5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Portland

1. Festival de la Rosa

El Festival de la Rosa se celebra cada año en Portland en junio. El festival incluye un desfile, un espectáculo de fuegos artificiales y una coronación de la reina de las rosas.

2. Mercado de Navidad de Portland

El Mercado de Navidad de Portland se celebra cada año en diciembre. El mercado ofrece una variedad de productos navideños, como adornos, comida y regalos.

3. Stumptown Coffee Roasters

Stumptown Coffee Roasters es una empresa de café local que se ha convertido en una institución en Portland. La empresa ofrece una variedad de cafés de alta calidad.



4. Powell’s City of Books

Powell’s City of Books es una librería independiente que es la más grande de los Estados Unidos. La librería ofrece una amplia variedad de libros, desde clásicos hasta bestsellers.

5. Portland Timbers

Los Portland Timbers son un equipo de fútbol profesional que juega en la Major League Soccer. El equipo tiene una gran base de seguidores en Portland.

Estas son solo algunas de las costumbres tradicionales de la Ciudad de Portland.

Si te interesa saber más sobre la cultura de la ciudad, hay varios eventos y lugares que puedes visitar.

Espero que esta información te haya sido útil.

5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Portland was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.