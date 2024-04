5 eventos paranormales que han sucedido en Portland

1. El fantasma del Pittock Mansion

La Mansión Pittock, construida en 1914, es una de las estructuras más emblemáticas de Portland. Se rumorea que está embrujada por el fantasma de su antiguo propietario, Henry Pittock. Los visitantes han reportado ver una figura fantasmal en las ventanas, escuchar pasos y voces, y sentir una presencia fría en la mansión.

2. El fantasma del Hotel Heathman

El Hotel Heathman, construido en 1927, es conocido por su elegancia y lujo. También es conocido por su fantasma, una mujer vestida de blanco que se ha visto vagando por los pasillos del hotel. Los huéspedes han reportado ver la aparición, escuchar sus llantos y sentir una brisa fría a su alrededor.



3. El fantasma del Cementerio Lone Fir

El Cementerio Lone Fir, fundado en 1845, es el cementerio más antiguo de Portland. Se rumorea que está embrujado por varios fantasmas, incluyendo el de una niña llamada Sarah. Los visitantes han reportado ver la figura de Sarah jugando entre las tumbas, escuchar sus risas y sentir una presencia infantil en el cementerio.



4. El fantasma del Teatro Oriental

El Teatro Oriental, construido en 1927, es un teatro histórico en el centro de Portland. Se rumorea que está embrujado por el fantasma de un actor que murió en el escenario durante una obra de teatro. Los empleados del teatro han reportado ver la aparición del actor, escuchar sus pasos y sentir una presencia fría en el teatro.





5. El fantasma del Puente Hawthorne El Puente Hawthorne, construido en 1910, es un puente histórico que cruza el río Willamette. Se rumorea que está embrujado por el fantasma de una mujer que se suicidó saltando del puente. Los conductores han reportado ver la figura de la mujer en el puente, escuchar sus gritos y sentir una presencia fría en el área.



Estos son solo algunos de los eventos paranormales que se han reportado en Portland.

Si te interesa saber más sobre la historia paranormal de la ciudad, hay varios tours y eventos disponibles.

