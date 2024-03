Portland: Una ciudad deportiva

Aquí Los 5 deportes que más se practican en la Ciudad de Portland:

1. Baloncesto en la Ciudad de Portland:

Los Portland Trail Blazers de la NBA son uno de los equipos más populares de la ciudad. El equipo juega en el Moda Center, que también es sede de conciertos y otros eventos.

2. Fútbol en la Ciudad de Portland:

Los Portland Timbers de la MLS son otro equipo popular de la ciudad. El equipo juega en el Providence Park, que también es sede de la selección nacional femenina de fútbol de Estados Unidos.

3. Béisbol en la Ciudad de Portland:

Los Portland Pickles de la Independent Baseball League son un equipo de béisbol de ligas menores que juega en el Providence Park.

4. Fútbol americano en la Ciudad de Portland:

Los Portland State Vikings son un equipo de fútbol americano universitario que juega en la FCS.

5. Atletismo en la Ciudad de Portland:

Portland es sede de una serie de eventos de atletismo, incluido el Portland Marathon.

Además de estos deportes, Portland también es una ciudad popular para practicar senderismo, ciclismo, natación y otros deportes al aire libre.

Si eres un fanático de los deportes, Portland es el lugar perfecto para ti.

