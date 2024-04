Te presentamos los mejores sitios para coworking en la ciudad de Portland

Portland Una ciudad ideal para el coworking

Portland se ha convertido en una ciudad ideal para el coworking gracias a una serie de factores

1. Comunidad vibrante Portland tiene una comunidad vibrante de emprendedores, startups y trabajadores independientes que buscan espacios de coworking donde puedan trabajar, colaborar y conectarse con otros profesionales.

2. Coste de vida El costo de vida en Portland es relativamente asequible en comparación con otras ciudades importantes de EE. UU., lo que lo convierte en un lugar atractivo para los freelancers y las startups.

3. Entorno creativo Portland es una ciudad con una rica cultura artística y creativa, lo que proporciona un entorno inspirador para los trabajadores que buscan un espacio de coworking.

4. Conectividad Portland tiene una infraestructura de telecomunicaciones bien desarrollada, lo que garantiza que los espacios de coworking tengan acceso a Internet de alta velocidad y otras herramientas digitales.

5. Variedad de espacios Portland ofrece una amplia variedad de espacios de coworking para elegir, desde espacios tradicionales de coworking hasta cafés y bibliotecas con WiFi gratuito.

Los mejores sitios para coworking en la ciudad de Portland

WeWork WeWork es una empresa global de coworking con varios espacios en Portland.

Industrious Industrious es otra empresa global de coworking con un espacio en Portland.

Worklandia Worklandia es una empresa local de coworking con varios espacios en Portland.

The Yard The Yard es un espacio de coworking con un ambiente creativo y comunitario.

CoHo CoHo es un espacio de coworking con un enfoque en la sostenibilidad.



Estos son solo algunos de los muchos espacios de coworking que se pueden encontrar en Portland.

Si estás buscando un lugar donde trabajar, colaborar y conectarte con otros profesionales, Portland es una ciudad ideal para el coworking.

Los mejores sitios para coworking en la ciudad de Portland was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.