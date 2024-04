Las criptomonedas más usadas en Portland, Oregon, son Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) y Ripple (XRP), pero veamos de forma detallada porqué cada una de ellas es de alto interés para los usuarios en la capital del estado de Oregon al norte de California.

Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más reconocida y utilizada a nivel mundial, y también es la más popular en Portland. Se puede usar para comprar bienes y servicios en línea y en algunas tiendas físicas.

Ethereum (ETH) es la segunda criptomoneda más popular por capitalización de mercado. Se puede usar para crear aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes.

Litecoin (LTC) es una bifurcación de Bitcoin que ofrece transacciones más rápidas y tarifas más bajas. Se puede usar para comprar bienes y servicios en línea y en algunas tiendas físicas.

Bitcoin Cash (BCH) es otra bifurcación de Bitcoin que ofrece bloques más grandes y tarifas más bajas. Se puede usar para comprar bienes y servicios en línea y en algunas tiendas físicas.

Ripple (XRP) se utiliza principalmente para pagos internacionales. Se puede usar para enviar dinero a otros países de forma rápida y económica.

Cajeros para retiros disponibles en la zona de Portland, Oregon



Otras criptomonedas populares en Portland

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Polkadot (DOT)

Dónde comprar criptomonedas en Portland

Hay varios lugares donde puedes comprar criptomonedas en Portland, incluyendo

Intercambios de criptomonedas Coinbase, Kraken, Binance, Gemini

Coinbase, Kraken, Binance, Gemini Cajeros automáticos de Bitcoin Coinme, Bitcoin Depot, LibertyX

Coinme, Bitcoin Depot, LibertyX Tiendas de criptomonedas LocalCoinSwap, Coinmama

Cómo usar criptomonedas en Portland

Hay varias maneras de usar criptomonedas en Portland, incluyendo

Comprar bienes y servicios Algunas tiendas y restaurantes aceptan criptomonedas como pago.

Algunas tiendas y restaurantes aceptan criptomonedas como pago. Enviar dinero a otros países Puedes usar criptomonedas para enviar dinero a otros países de forma rápida y económica.

Puedes usar criptomonedas para enviar dinero a otros países de forma rápida y económica. Invertir Puedes comprar criptomonedas y mantenerlas a largo plazo con la esperanza de que su valor aumente.

Impuestos sobre las criptomonedas en Portland

Las criptomonedas están sujetas a impuestos en los Estados Unidos. Debes declarar cualquier ganancia que obtengas de la venta de criptomonedas en tu declaración de impuestos.

