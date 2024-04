Recorrido turístico por la Ciudad de Portland, Oregon

Recorrido turístico por la Ciudad de Portland

Día 1 de Recorrido turístico por la Ciudad de Portland

Mañana Comienza tu día con un café y un pastelito en una de las famosas cafeterías de Portland, como Stumptown Coffee Roasters o Blue Star Donuts. Luego, dirígete al Jardín Japonés , un oasis de paz y tranquilidad en el corazón de la ciudad.

Mediodía Disfruta de un almuerzo en el Mercado de Portland , donde encontrarás una gran variedad de puestos de comida fresca y artesanal.

Tarde Visita el Museo de Arte de Portland , que alberga una colección de arte que abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad. Después, pasea por el Pearl District , un barrio histórico con boutiques, galerías de arte y restaurantes.

Noche Disfruta de una cena en uno de los restaurantes de moda de Portland, como Nodoguro o Le Pigeon. Luego, disfruta de un espectáculo en el Teatro Arlene Schnitzer, un histórico teatro que presenta una variedad de espectáculos de Broadway, musicales y conciertos.

Día 2 de Recorrido turístico por la Ciudad de Portland

Mañana Visita el Forest Park , uno de los parques urbanos más grandes de Estados Unidos, con kilómetros de senderos para caminar, andar en bicicleta y hacer picnic.

Mediodía Disfruta de un almuerzo en Multnomah Village , un encantador barrio con tiendas, restaurantes y cafés.

Tarde Visita el Museo de la Ciencia e Industria de Oregón (OMSI) , un museo interactivo con exhibiciones sobre ciencia, tecnología e historia.

Noche Disfruta de una cena en uno de los restaurantes de comida del mundo de Portland, como Pok Pok o Luc Lac. Luego, disfruta de un cóctel en uno de los bares de azotea de la ciudad, como el Sentinel o el Departure.

Día 3 de Recorrido turístico por la Ciudad de Portland

Mañana Visita el Museo de Arte Moderno de Portland (PMoA) , que alberga una colección de arte moderno y contemporáneo.

Mediodía Disfruta de un brunch en uno de los restaurantes de brunch de Portland, como Brunch Box o Pine Street Market.

Tarde Visita el Zoológico de Oregon , que alberga más de 2.600 animales de todo el mundo.

Noche Disfruta de una cena de despedida en uno de los restaurantes clásicos de Portland, como The Heathman o Jake’s Grill.

Consejos para tu viaje

Portland es una ciudad muy walkable, pero también puedes usar el autobús, el MAX o el tranvía para moverte por la ciudad.

Si vas a visitar Portland en verano, reserva tu alojamiento con antelación, ya que la ciudad se llena de turistas.

No olvides llevar ropa cómoda y zapatos para caminar, ya que harás mucho turismo.

Portland es una ciudad muy amigable para los perros, así que no dudes en llevar a tu perro contigo.

Espero que este recorrido te ayude a planificar tu viaje a Portland.

