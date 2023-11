5 Curiosidades de la Ciudad de Budapest

Budapest es una de las ciudades más bellas y fascinantes de Europa, con una historia, una cultura y una arquitectura que la hacen única. Si estás pensando en visitarla, te contamos 5 curiosidades que quizás no sabías sobre la capital de Hungría.

1. Budapest está formada por dos ciudades:

Buda y Pest. Estas dos partes se encuentran separadas por el río Danubio, el segundo más largo de Europa, y se unieron oficialmente en 1873. Buda es la zona más antigua y montañosa, donde se encuentran el Castillo de Buda, la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores. Pest es la zona más moderna y llana, donde se hallan el Parlamento, la Basílica de San Esteban y la Avenida Andrássy.

2. Budapest tiene el segundo sistema de metro más antiguo del mundo, después de Londres.

El primer tramo del metro de Budapest se inauguró en 1896, coincidiendo con el milenio de la fundación del estado húngaro. El metro de Budapest cuenta con cuatro líneas que conectan los principales puntos de interés de la ciudad. La línea 1, también llamada línea del milenio, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su valor histórico y arquitectónico.

3. Budapest es famosa por sus baños termales, que aprovechan las aguas subterráneas ricas en minerales que brotan de más de 100 fuentes naturales.

Los baños termales son una tradición que se remonta a la época romana y que se consolidó con la ocupación otomana en el siglo XVI. Algunos de los baños más populares son los de Széchenyi, los más grandes de Europa, los de Gellért, con un estilo art nouveau, y los de Rudas, con una cúpula otomana.

4. Budapest tiene el edificio del parlamento más grande de Europa, con una superficie de 18.000 metros cuadrados y una altura de 96 metros.

El Parlamento de Budapest se construyó entre 1885 y 1904 siguiendo el modelo del Parlamento de Londres, con un estilo neogótico. El edificio alberga la sede del poder legislativo húngaro, así como la corona y las joyas de los reyes húngaros. Se puede visitar el interior del Parlamento con una visita guiada que dura unos 45 minutos.

5. Budapest tiene el segundo mayor edificio sinagoga del mundo, después de Nueva York.

La Gran Sinagoga de Budapest se encuentra en el barrio judío y tiene capacidad para 3.000 personas. Se construyó entre 1854 y 1859 con un estilo morisco y cuenta con dos torres gemelas, un órgano y un museo judío. La sinagoga también tiene un jardín memorial donde se recuerda a las víctimas del Holocausto.

5 Curiosidades de la Ciudad de Budapest was last modified: by