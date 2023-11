Recorrido turístico por Budapest

¿Estás pensando en visitar Budapest, la perla del Danubio?

Si es así, te proponemos un recorrido turístico por la ciudad que te permitirá conocer sus principales atractivos, su historia y su cultura.

Budapest es una ciudad formada por dos partes: Buda y Pest, separadas por el río Danubio. Ambas ofrecen una gran variedad de monumentos, museos, balnearios y rincones con encanto que te sorprenderán. En este artículo te contamos cómo hacer un recorrido turístico por Budapest en 3 días, aprovechando al máximo tu tiempo y tu dinero.

Día 1: Buda, la parte histórica

Empezamos nuestro recorrido turístico por Budapest en la parte de Buda, donde se encuentra el distrito del Castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podrás admirar el imponente Palacio Real, sede de varios museos como el de Historia de Budapest o la Galería Nacional de Hungría. También podrás visitar la Iglesia de Matías, una joya del gótico con un colorido tejado y un impresionante interior. Junto a ella se encuentra el Bastión de los Pescadores, un mirador con forma de fortaleza desde donde tendrás unas vistas espectaculares de Pest y del Parlamento.

Para llegar al distrito del Castillo puedes tomar el funicular que sale desde el Puente de las Cadenas, el más antiguo y emblemático de la ciudad. Este puente une Buda y Pest y es uno de los símbolos de Budapest. Desde él podrás contemplar el río Danubio y sus orillas, que también son Patrimonio de la Humanidad.

Después de explorar el distrito del Castillo, puedes bajar a pie o en funicular y dirigirte al Balneario Gellért, uno de los más famosos y elegantes de Budapest. Aquí podrás relajarte en sus piscinas termales, rodeadas de mosaicos, columnas y cúpulas. El balneario también cuenta con saunas, baños turcos y masajes. Una experiencia que no puedes perderte en tu recorrido turístico por Budapest.

Día 2: Pest, la parte moderna

El segundo día de nuestro recorrido turístico por Budapest lo dedicamos a la parte de Pest, donde se concentra la vida comercial, cultural y nocturna de la ciudad. Aquí se encuentra el Parlamento, el edificio más grande y majestuoso de Hungría. Su fachada neogótica se refleja en el Danubio y su interior alberga la joya más preciada del país: la Corona de San Esteban. Te recomendamos reservar una visita guiada con antelación para conocer todos los detalles de este impresionante edificio.

Otro lugar que no puedes dejar de visitar en Pest es la Basílica de San Esteban, la iglesia más grande de Budapest. Su cúpula se eleva a 96 metros de altura y desde su mirador podrás disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad. En su interior podrás ver la reliquia más venerada por los húngaros: la mano momificada del rey San Esteban.

Para completar tu recorrido turístico por Pest, te sugerimos pasear por la Avenida Andrássy, una elegante calle llena de tiendas, cafés y edificios históricos. Al final de esta avenida se encuentra la Plaza de los Héroes, donde se erige el Monumento del Milenio, dedicado a los fundadores de Hungría. Junto a la plaza se encuentra el Parque de la Ciudadela, donde podrás visitar el Castillo de Vajdahunyad, una réplica de varios castillos húngaros, y el Balneario Széchenyi, el más grande y popular de Budapest. Aquí podrás bañarte en sus 18 piscinas al aire libre o cubiertas, con diferentes temperaturas y propiedades medicinales.

Día 3: El Danubio y sus islas

El tercer día de nuestro recorrido turístico por Budapest lo dedicamos a conocer el río Danubio y sus islas. El Danubio es el segundo río más largo de Europa y atraviesa Budapest dividiéndola en dos partes. A lo largo de sus orillas podrás ver varios puentes, monumentos y edificios que le dan un encanto especial a la ciudad. Una de las mejores formas de disfrutar del Danubio es hacer un crucero por el río, que te permitirá ver Budapest desde otra perspectiva y admirar su iluminación nocturna.

Otra opción es visitar alguna de las islas que se encuentran en el Danubio, como la Isla Margarita o la Isla Óbuda. La Isla Margarita es la más grande y famosa, y se ha convertido en un parque público donde podrás pasear, hacer deporte, alquilar una bicicleta o un coche eléctrico, o simplemente relajarte en sus jardines. La isla también cuenta con una fuente musical, un pequeño zoo, una iglesia medieval y un hotel balneario. La Isla Óbuda es más pequeña y tranquila, y alberga las ruinas de un antiguo monasterio y un museo al aire libre. Ambas islas son ideales para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza.

Con esto terminamos nuestro recorrido turístico por Budapest en 3 días, esperamos que te haya gustado y que te animes a visitar esta maravillosa ciudad. Budapest tiene mucho que ofrecer y seguro que te sorprenderá con su belleza, su historia y su cultura. ¡Buen viaje!