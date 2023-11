5 eventos paranormales que han sucedido en Budapest

Budapest es una ciudad con mucha historia y cultura, pero también con muchos misterios y fenómenos inexplicables. En este artículo te presentamos cinco eventos paranormales que han sucedido en la capital de Hungría y que te harán cuestionar la realidad.

1. El fantasma del Hotel Astoria

El Hotel Astoria es uno de los más antiguos y elegantes de Budapest, inaugurado en 1914. Sin embargo, también es uno de los más embrujados, según los testimonios de huéspedes y empleados. Se dice que el fantasma de una mujer vestida de blanco recorre los pasillos y las habitaciones del hotel, especialmente la número 306, donde se alojó durante la Segunda Guerra Mundial un oficial nazi que se enamoró de ella y la mató por celos. Algunas personas han afirmado verla aparecer y desaparecer, escuchar sus sollozos o sentir su presencia fría y triste.

2. El túnel del terror

El túnel que conecta el Puente de las Cadenas con el Castillo de Buda es uno de los lugares más transitados de Budapest, pero también uno de los más temidos. Se cree que el túnel está habitado por las almas de los soldados que murieron durante el asedio de la ciudad en 1945, cuando los alemanes lo utilizaron como refugio y depósito de municiones. Los conductores que pasan por el túnel han reportado ver sombras, luces y figuras fantasmales, escuchar gritos y disparos, e incluso sentir golpes en sus vehículos.

3. El vampiro del cementerio judío

El cementerio judío de Budapest es uno de los más grandes y antiguos de Europa, con más de 300.000 tumbas. Entre ellas se encuentra la de Ignác Trebitsch-Lincoln, un personaje polémico que fue espía, político, aventurero y líder religioso. Trebitsch-Lincoln murió en Shanghái en 1943, pero su cuerpo fue trasladado al cementerio judío en 1985. Según una leyenda urbana, Trebitsch-Lincoln era un vampiro que se alimentaba de la sangre de los vivos y que seguía activo después de su muerte. Algunos visitantes del cementerio han asegurado verlo salir de su tumba por las noches o sentir su mordedura en el cuello.

4. La casa embrujada del distrito XIII

En el distrito XIII de Budapest hay una casa abandonada que tiene fama de estar embrujada. Se trata de una antigua residencia aristocrática que fue construida a finales del siglo XIX y que luego fue ocupada por diferentes familias.

Según se cuenta, en la casa ocurrieron varios crímenes y suicidios, y sus habitantes sufrieron fenómenos paranormales como ruidos extraños, objetos que se movían solos o apariciones espectrales. La casa está cerrada al público y rodeada de un muro, pero algunos curiosos han logrado entrar y explorarla, encontrando restos de rituales satánicos, símbolos ocultistas y manchas de sangre.

5. El museo del horror

El museo del horror es una atracción turística que recrea los episodios más oscuros y sangrientos de la historia de Hungría, desde la invasión mongola hasta el régimen comunista. El museo está ubicado en el edificio que fue sede de la policía secreta húngara (ÁVH), donde se torturó y asesinó a miles de personas.

El museo exhibe objetos originales, documentos, fotografías y testimonios de las víctimas, así como escenas realistas que muestran las atrocidades cometidas por los opresores. Muchos visitantes han experimentado sensaciones de angustia, miedo y náuseas al recorrer el museo, e incluso algunos han afirmado ver fantasmas o sentir toques inexplicables.

5 eventos paranormales que han sucedido en Budapest was last modified: by