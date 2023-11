Los deportes que más se practican en la Ciudad de Budapest

Budapest es la capital y la ciudad más poblada de Hungría, así como su principal centro cultural, económico y deportivo. La ciudad ofrece una gran variedad de actividades deportivas para sus habitantes y visitantes, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en la ciudad de Budapest y que quizás no conocías.

1. Esgrima

La esgrima es un deporte de combate que consiste en enfrentarse con una espada a un adversario, intentando tocarle con el arma sin ser tocado. La esgrima tiene una larga tradición en Hungría, que ha sido una potencia mundial en este deporte, ganando numerosas medallas olímpicas y mundiales. Budapest cuenta con varias escuelas y clubes de esgrima, donde se puede aprender y practicar este elegante y exigente deporte.

2. Kayak-polo

El kayak-polo es un deporte acuático que combina el kayak con el balonmano. Se juega en una piscina o en un lago, con dos equipos de cinco jugadores cada uno, que deben intentar marcar goles en la portería contraria, situada sobre el agua. Los jugadores pueden usar sus palas para pasar, recibir y lanzar el balón, así como para bloquear o desequilibrar a los rivales. El kayak-polo es un deporte divertido y dinámico, que requiere habilidad, fuerza y coordinación. En Budapest se puede practicar este deporte en el lago Lupa, donde hay un campo permanente.

3. Parkour

El parkour es un deporte urbano que consiste en desplazarse por el entorno utilizando las habilidades del cuerpo humano, como correr, saltar, trepar o rodar. El objetivo es superar los obstáculos que se presentan en el camino de la forma más fluida y eficiente posible. El parkour es una forma de expresión y de libertad, que fomenta la creatividad, el autocontrol y la confianza. Budapest es una ciudad ideal para practicar el parkour, ya que tiene muchos espacios abiertos y arquitectónicos que ofrecen retos y posibilidades.

4. Slackline

El slackline es un deporte de equilibrio que consiste en caminar o realizar trucos sobre una cinta elástica tensada entre dos puntos fijos, generalmente árboles o postes. El slackline mejora la concentración, la coordinación y la postura corporal, además de ser muy divertido y relajante. El slackline se puede practicar en cualquier lugar donde haya dos puntos de anclaje adecuados, pero en Budapest hay algunos lugares especialmente populares, como el parque Városliget o la isla Margarita.

5. Footgolf

El footgolf es un deporte que combina el fútbol con el golf. Se juega en un campo de golf adaptado, con hoyos más grandes y pelotas de fútbol. El objetivo es introducir la pelota en el hoyo con el menor número de golpes posibles, usando solo los pies. El footgolf es un deporte sencillo y divertido, que se puede practicar por personas de todas las edades y condiciones físicas. En Budapest hay varios campos de footgolf, como el Golf Club Budapest o el Footgolf Hungary.

