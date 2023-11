¿Estás buscando un nuevo hogar en Budapest?

¿Quieres aprovechar las mejores oportunidades del mercado inmobiliario?

Entonces no te pierdas este artículo, donde te presentamos las ofertas de inmuebles más recientes y económicas en la capital de Hungría.

Budapest es una ciudad vibrante, llena de cultura, historia y belleza. Su arquitectura, sus puentes, sus baños termales y su vida nocturna la convierten en un destino ideal para vivir o invertir. Además, los precios de los inmuebles son muy competitivos en comparación con otras ciudades europeas, y se espera que sigan aumentando en los próximos años.

Por eso, hemos seleccionado para ti algunas de las mejores ofertas de inmuebles disponibles en Budapest, tanto para comprar como para alquilar. Se trata de propiedades ubicadas en zonas céntricas, bien comunicadas y con todos los servicios necesarios. Todas ellas tienen un excelente estado de conservación y ofrecen una buena relación calidad-precio.

Aquí tienes nuestra selección de las ofertas de inmuebles más recientes y económicas en Budapest:

Un apartamento de 50 m2 en el distrito VII, el corazón de la zona judía y uno de los barrios más animados de la ciudad. El apartamento tiene un dormitorio, un baño, una cocina equipada y un salón con balcón. Está situado en una calle tranquila, pero cerca de restaurantes, bares, tiendas y transporte público. El precio es de 120.000 euros, una ganga para esta zona tan demandada.

Una casa adosada de 100 m2 en el distrito XI, una zona residencial y verde al sur del río Danubio. La casa tiene tres dormitorios, dos baños, una cocina amplia y un salón con chimenea. También cuenta con un jardín privado y una plaza de garaje. Está ubicada en una urbanización cerrada con piscina comunitaria y seguridad 24 horas. El precio es de 200.000 euros, una oportunidad única para tener una casa con todas las comodidades en Budapest.

Un estudio de 30 m2 en el distrito V, el centro histórico y financiero de la ciudad. El estudio tiene un espacio diáfano con una cama abatible, un sofá, una mesa de comedor y una cocina integrada. También tiene un baño completo y un armario empotrado. Está situado en un edificio clásico con ascensor y portero, a pocos pasos del Parlamento, el Danubio y la Basílica de San Esteban. El precio es de 500 euros al mes, un alquiler muy asequible para esta zona tan prestigiosa.

