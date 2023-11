5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Budapest

¿Estás planeando un viaje a la hermosa capital de Hungría? Si es así, te interesará saber cuáles son los mejores hoteles donde alojarse en la ciudad de Budapest.

En este artículo, te presentamos una selección de cinco hoteles que ofrecen una excelente relación calidad-precio, una ubicación privilegiada y un servicio de primera clase. Estos son los hoteles que te recomendamos:

Hotel Moments Budapest:

Este elegante hotel de cuatro estrellas se encuentra en la avenida Andrássy, una de las calles más emblemáticas de Budapest. El hotel cuenta con 99 habitaciones decoradas con un estilo clásico y moderno, equipadas con wifi gratuito, aire acondicionado, minibar y cafetera. El hotel también dispone de un restaurante, un bar, un gimnasio y una sauna. Además, está muy cerca de lugares de interés como la Ópera Nacional, la Basílica de San Esteban y el Parlamento.

Prestige Hotel Budapest:

Este lujoso hotel de cuatro estrellas se ubica en un edificio histórico del siglo XIX, a pocos pasos del Puente de las Cadenas y el Castillo de Buda. El hotel ofrece 85 habitaciones con un diseño elegante y sofisticado, dotadas de wifi gratuito, aire acondicionado, caja fuerte y albornoces. El hotel también cuenta con un restaurante galardonado con una estrella Michelin, un bar, un spa y una sala de reuniones.

Hotel Palazzo Zichy:

Este encantador hotel de cuatro estrellas se sitúa en un palacio del siglo XIX, en el distrito del Palacio Real. El hotel dispone de 80 habitaciones con una decoración moderna y minimalista, provistas de wifi gratuito, aire acondicionado, televisión por satélite y escritorio. El hotel también tiene un bar, una sala de fitness, una sauna y una biblioteca.

Hotel Rum Budapest:

Este moderno hotel de cuatro estrellas se localiza en el centro histórico de Budapest, cerca del Mercado Central y el Museo Nacional. El hotel posee 40 habitaciones con una decoración urbana y original, equipadas con wifi gratuito, aire acondicionado, minibar y artículos de aseo ecológicos. El hotel también dispone de un restaurante, un bar en la azotea con vistas panorámicas y una sala de conferencias.

Hotel Parlament:

Este acogedor hotel de cuatro estrellas se halla en el centro político y financiero de Budapest, a poca distancia del Parlamento y el Danubio. El hotel cuenta con 65 habitaciones con un estilo contemporáneo y funcional, dotadas de wifi gratuito, aire acondicionado, televisión LCD y cafetera. El hotel también ofrece un desayuno buffet, un bar, un jacuzzi y una sala de negocios.