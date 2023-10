5 Curiosidades de la Ciudad de Lyon

Lyon es una de las ciudades más importantes de Francia, tanto por su historia como por su cultura. Su patrimonio arquitectónico, artístico y gastronómico la convierten en un destino muy atractivo para los viajeros. En este artículo te contamos cinco curiosidades de la ciudad de Lyon que quizás no conocías.

1. Lyon fue la capital de la Galia romana.

En el siglo I a.C., los romanos fundaron la ciudad de Lugdunum, que se convirtió en el centro administrativo, político y religioso de la Galia. Aquí se celebraron importantes acontecimientos, como el primer concilio de obispos cristianos en el año 177 o el nacimiento del emperador Claudio en el año 10 a.C. Hoy en día se pueden visitar las ruinas del teatro y el anfiteatro romanos, así como el museo de la civilización galo-romana.

2. Lyon es la cuna del cine.

En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, un aparato que permitía proyectar imágenes en movimiento. El 28 de diciembre de ese año realizaron la primera proyección pública de cine en el salón del Grand Café de París, donde mostraron diez cortometrajes, entre ellos La salida de la fábrica Lumière en Lyon. El museo Lumière, ubicado en la casa familiar de los inventores, ofrece una exposición permanente sobre la historia del cine y organiza proyecciones y eventos.

3. Lyon es la capital mundial de la gastronomía.

La ciudad cuenta con una gran tradición culinaria, basada en productos locales de calidad y en una variedad de platos típicos. Algunos ejemplos son la quenelle (una pasta de pescado o carne con salsa), el salchichón de Lyon (una salchicha ahumada con pistachos), el tablier de sapeur (un filete empanado de tripa de vaca) o la tarta praliné (una tarta de almendras caramelizadas). Además, Lyon alberga más de una veintena de restaurantes con estrellas Michelin, entre ellos el famoso Paul Bocuse, considerado el padre de la nouvelle cuisine.

4. Lyon es la ciudad de la seda.

Desde el siglo XV, Lyon se especializó en la producción y el comercio de tejidos de seda, que se exportaban por toda Europa. La industria sedera alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, cuando más de 40.000 telares funcionaban en la ciudad. Los tejedores de seda, llamados canuts, protagonizaron varias revueltas sociales en el siglo XIX, reclamando mejores condiciones laborales y salariales. El museo de los tejidos y las artes decorativas muestra una colección única de telas antiguas y modernas, así como objetos y muebles relacionados con la seda.

5. Lyon es la ciudad de las luces.

Cada año, del 8 al 11 de diciembre, Lyon celebra la fiesta de las luces, una tradición que se remonta al siglo XVII, cuando los habitantes iluminaban sus ventanas con velas para agradecer a la Virgen María por haber salvado a la ciudad de una epidemia de peste. Hoy en día, la fiesta se ha convertido en un espectáculo artístico y tecnológico, que reúne a millones de visitantes que admiran las instalaciones luminosas que decoran los monumentos y las calles de la ciudad.

