5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Lyon

Lyon es una de las ciudades más bonitas y culturales de Francia, con una rica historia, una gastronomía exquisita y una arquitectura impresionante. Si estás planeando visitar esta ciudad, te recomendamos que te alojes en uno de estos cinco hoteles, que ofrecen comodidad, calidad y buen servicio.

1. Hotel Le Royal Lyon – MGallery: Este hotel de cinco estrellas se encuentra en el corazón de la ciudad, frente a la plaza Bellecour. Cuenta con habitaciones elegantes y espaciosas, decoradas con un estilo clásico y refinado. El hotel también tiene un restaurante gourmet, un bar y una escuela de cocina.

2. Villa Florentine: Este hotel de lujo ocupa un antiguo convento del siglo XVII, situado en la colina de Fourvière. Ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad y del río Ródano, así como una piscina al aire libre, un spa y un gimnasio. Las habitaciones son amplias y luminosas, con muebles de época y obras de arte.

3. Cour des Loges: Este hotel boutique se ubica en el casco antiguo de Lyon, en un edificio renacentista que alberga cuatro patios interiores. Combina el encanto histórico con el confort moderno, con habitaciones acogedoras y originales, algunas con chimenea o jacuzzi. El hotel también dispone de un restaurante con una estrella Michelin, un bar, un spa y una piscina cubierta.

4. Okko Hotels Lyon Pont Lafayette: Este hotel de cuatro estrellas se sitúa a orillas del río Ródano, cerca del centro histórico y comercial de Lyon. Tiene un diseño contemporáneo y funcional, con habitaciones equipadas con todo lo necesario para una estancia agradable. El hotel también ofrece un desayuno buffet, un aperitivo por la tarde y acceso a un club lounge con bebidas y snacks ilimitados.

5. Mob Hotel Lyon Confluence: Este hotel de tres estrellas se localiza en el barrio de Confluence, una zona moderna y ecológica que alberga el museo de las ciencias y las artes. El hotel tiene un concepto innovador y social, con habitaciones decoradas con objetos reciclados y artesanales, un restaurante orgánico, una tienda solidaria y un cine al aire libre.

