Recorrido turístico por la Ciudad de Lyon

¿Estás planeando visitar la hermosa ciudad de Lyon en Francia? Si es así, te recomendamos que no te pierdas este recorrido turístico por la ciudad, que te permitirá conocer sus principales atractivos, su historia y su cultura. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este recorrido, que dura aproximadamente cuatro horas y que puedes hacer a pie, en bicicleta o en autobús.

El recorrido comienza en la Plaza Bellecour, el corazón de la ciudad y una de las plazas más grandes de Europa. Aquí podrás admirar la estatua ecuestre de Luis XIV, el rey que hizo de Lyon una ciudad importante en el siglo XVII. También podrás ver el edificio del Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y la Oficina de Turismo, donde podrás obtener más información y mapas de la ciudad.

Desde la Plaza Bellecour, el recorrido continúa por la calle peatonal República, una de las más comerciales y animadas de Lyon. Aquí encontrarás todo tipo de tiendas, cafés, restaurantes y cines. También podrás ver algunos edificios históricos, como el Teatro de los Celestinos, el Museo de Bellas Artes y la Iglesia de San Bonaventura.

La siguiente parada es la Plaza de los Terreaux, donde se encuentra el impresionante edificio del Ayuntamiento, construido en el siglo XVII y decorado con esculturas y pinturas. Frente al Ayuntamiento, podrás ver la Fuente Bartholdi, una obra maestra del mismo autor que creó la Estatua de la Libertad. La fuente representa a Francia como una mujer que domina a cuatro ríos con sus caballos.

El recorrido sigue por el barrio antiguo de Lyon, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podrás descubrir las famosas traboules, unos pasajes secretos que conectan las calles y los edificios del barrio. Las traboules fueron utilizadas por los comerciantes de seda y por los miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. También podrás visitar algunos monumentos emblemáticos, como la Catedral de San Juan, el Museo Gadagne y la Basílica de Notre Dame de Fourvière.

La última parte del recorrido te lleva al Parque de la Tête d’Or, el pulmón verde de Lyon. Este parque es uno de los más grandes y bonitos de Francia, y cuenta con un lago, un jardín botánico, un zoológico y un invernadero. Aquí podrás relajarte, pasear, hacer un picnic o practicar algún deporte. El parque también ofrece actividades culturales y educativas para todos los públicos.

Como ves, este recorrido turístico por la ciudad de Lyon es una excelente opción para conocer esta maravillosa ciudad francesa. Te garantizamos que no te arrepentirás de haber elegido este destino para tus vacaciones. ¡Buen viaje!