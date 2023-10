5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de Lyon

Si eres un amante de la gastronomía y quieres descubrir los sabores de la cocina francesa, no puedes perderte una visita a Lyon, la capital de la región de Auvernia-Ródano-Alpes y considerada por muchos como el corazón de la gastronomía francesa. En esta ciudad encontrarás una gran variedad de restaurantes donde degustar los platos típicos de Lyon, elaborados con productos locales de calidad y con recetas tradicionales que se han transmitido de generación en generación. En este artículo te presentamos 5 restaurantes de comida típica o tradicional de Lyon que te harán vivir una experiencia gastronómica inolvidable.

1. Le Musee

Este pequeño restaurante es uno de los más conocidos y recomendados tanto por locales como por viajeros. Con una carta y un menú en el que destaca el producto de primera calidad, elaborado con mimo, casi como si fueses a comerlo en tu casa, esta es una opción increíble para probar algunos de los platos más representativos de la zona. Entre todos los platos te recomendamos no perderte los escargots y el brioche con salchicha que es una de las especialidades de la casa. El precio del menú completo es de 26 euros a mediodía y 31 euros por la noche y el precio de entrante y plato principal es de 21 a mediodía y 26,50 euros por la noche.

2. Bouchon Bat D’Argent

Si quieres disfrutar de la auténtica gastronomía lionesa, el restaurante Bouchon Bat D’Argent es un acierto seguro. Ubicado en el centro de la ciudad se caracterizan por su cocina elaborada con producto de primera calidad, cocinado con mucho sabor y sin perder ese toque de vanguardia que lo hace único. Aunque tienen carta te recomendamos optar por el menú de 24,50 euros de 3 platos a escoger de la carta, el de 16,50 euros que incluye plato del día y postre o el de 12,50 euros que es el plato del día.

3. Restaurant le Parloir

Este es otro de los mejores lugares donde comer en Lyon si quieres disfrutar de productos de calidad cocinados con primor y con un detalle que lo convierte en un acierto seguro. Además el local tiene muchísimo encanto, una terraza preciosa y el personal es muy agradable algo que también merece especial mención. Entre todos los platos te aconsejamos no dejar de probar alguna de sus ensaladas por 13 euros o los baos, que son otra de sus especialidades, por 10 euros.

4. Le Garet

Le Garet es uno de los bouchons más famosos y antiguos de Lyon. Se trata de un restaurante tradicional que sirve platos típicos como el tablier de sapeur (tripas rebozadas), las quenelles (ñoquis suaves con salsa), el foie gras o el paté en croute (pastel salado relleno). El ambiente es acogedor y familiar, con mesas compartidas y decoración rústica. El precio medio por persona es de unos 30 euros.

5. La Bouteillerie

La Bouteillerie es un restaurante que ofrece una cocina casera y creativa, basada en productos frescos y locales. El menú cambia cada día según el mercado y la inspiración del chef, pero siempre incluye opciones vegetarianas y sin gluten. Algunos ejemplos son la ensalada templada con queso azul, nueces y pera; el magret de pato con salsa de naranja; o el pastel de chocolate con helado artesanal. El precio del menú es de 18 euros a mediodía y 25 euros por la noche.

