5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de París

París es una de las ciudades más visitadas del mundo, y no es difícil entender por qué. La capital francesa ofrece una combinación única de cultura, historia, gastronomía y belleza. Si estás planeando un viaje a París, seguramente te preguntarás dónde alojarte. Hay muchas opciones para todos los gustos y presupuestos, pero aquí te presentamos cinco hoteles que destacan por su ubicación, servicio y encanto.

1. Hôtel Ritz Paris:

Este legendario hotel de cinco estrellas se encuentra en la plaza Vendôme, en el corazón de París. Fue inaugurado en 1898 y ha alojado a personalidades como Coco Chanel, Ernest Hemingway y la princesa Diana. El hotel cuenta con 142 habitaciones y suites, decoradas con un estilo clásico y elegante. También dispone de un spa, una piscina cubierta, un jardín, varios restaurantes y bares, y una escuela de cocina. El Hôtel Ritz Paris es el lugar ideal para disfrutar de un lujo incomparable y una atención personalizada.

2. Hôtel Lutetia:

Situado en el distrito 6, frente al famoso Café de Flore, el Hôtel Lutetia es un símbolo de la vida artística e intelectual de París. Fue fundado en 1910 y ha sido testigo de la historia de la ciudad, desde la Primera Guerra Mundial hasta la liberación de París en 1944. El hotel ha sido recientemente renovado, respetando su arquitectura original de estilo art déco. Ofrece 184 habitaciones y suites, con vistas al Sena o al patio interior. También cuenta con un spa, una piscina, un gimnasio, una librería, una galería de arte y varios espacios gastronómicos. El Hôtel Lutetia es una opción perfecta para los amantes de la cultura y el diseño.

3. Hôtel Le Bristol Paris:

Ubicado en la elegante calle Faubourg Saint-Honoré, cerca del Palacio del Elíseo, el Hôtel Le Bristol Paris es un referente de la alta costura y la política francesa. Abierto desde 1925, este hotel de cuatro estrellas posee 190 habitaciones y suites, decoradas con un estilo refinado y acogedor. Algunas tienen terrazas con vistas panorámicas a la Torre Eiffel o al jardín francés del hotel. El hotel también alberga un spa, una piscina en la azotea, un cine privado y tres restaurantes galardonados con estrellas Michelin. El Hôtel Le Bristol Paris es una elección exquisita para los viajeros exigentes.

4. Hôtel Les Jardins du Marais:

Localizado en el animado barrio del Marais, cerca de la plaza de la Bastilla, el Hôtel Les Jardins du Marais es un oasis de tranquilidad en medio del bullicio parisino. Este hotel de cuatro estrellas ocupa un conjunto de edificios históricos que rodean un jardín privado de 1.500 m2. Dispone de 263 habitaciones y suites, con una decoración moderna y colorida. También ofrece un spa, un gimnasio, una sala de reuniones y un restaurante que sirve platos típicos franceses con un toque creativo. El Hôtel Les Jardins du Marais es una alternativa encantadora para los viajeros que buscan relajarse y explorar.

5. Hôtel Mama Shelter Paris East:

Situado en el distrito 20, cerca del cementerio Père-Lachaise, el Hôtel Mama Shelter Paris East es un hotel boutique que combina diseño, comodidad y diversión. Fue diseñado por el famoso arquitecto Philippe Starck y tiene 172 habitaciones y suites, equipadas con iMac, minibar gratuito y máscaras de superhéroes. El hotel también cuenta con una terraza en la azotea, una pizzería, un bar, una sala de juegos y un cine al aire libre. El Hôtel Mama Shelter Paris East es una propuesta original para los viajeros jóvenes y aventureros.

