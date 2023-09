5 insólitas curiosidades de la Ciudad de París

La ciudad de París es una de las más visitadas y admiradas del mundo, y no es para menos. Su belleza, su historia, su cultura y su gastronomía la convierten en un destino único e inolvidable. Pero además de sus monumentos más famosos, como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o el Museo del Louvre, París esconde muchos secretos y curiosidades que quizás no conozcas. En este artículo te contamos cinco de ellos:

1. París tiene más de 300 km de túneles subterráneos que se conocen como las catacumbas.

Estos túneles fueron creados en el siglo XVIII para albergar los restos de millones de parisinos que no cabían en los cementerios. Hoy en día se pueden visitar algunas partes de las catacumbas, donde se pueden ver los huesos apilados en forma de murales macabros.

2. París fue la primera ciudad del mundo en tener una red de metro.

El primer tramo se inauguró en 1900 con motivo de la Exposición Universal. Actualmente el metro de París tiene 16 líneas y más de 300 estaciones, algunas de las cuales están decoradas con obras de arte o tematizadas según el barrio o el monumento cercano.

3. París tiene su propia Estatua de la Libertad, que fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886.

La estatua se encuentra en una isla del río Sena, cerca de la Torre Eiffel, y mide 22 metros de altura. Curiosamente, la estatua está orientada hacia el oeste, es decir, hacia Nueva York, donde se encuentra su hermana mayor.

4. París tiene el museo más grande y más visitado del mundo: el Museo del Louvre.

El museo ocupa el antiguo palacio real y alberga más de 35.000 obras de arte, entre las que destacan la Mona Lisa, la Venus de Milo o el Código Hammurabi. El museo tiene una superficie de 210.000 m2, lo que equivale a 30 campos de fútbol. Se estima que se necesitarían unos 100 días para ver todas las obras expuestas.

5. París tiene el único cementerio del mundo donde se puede visitar la tumba de un vampiro.

Se trata de la tumba de François Bertrand, un sargento del ejército francés que fue acusado de profanar y mutilar cadáveres en varios cementerios de París en el siglo XIX. Bertrand fue condenado a un año de prisión y luego ingresado en un manicomio, donde murió en 1878. Su tumba se encuentra en el cementerio de Ivry-sur-Seine y tiene una estaca clavada en el corazón.

