5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de París

París es una ciudad que enamora por su belleza, su historia, su cultura y, por supuesto, su gastronomía. La capital francesa es reconocida como una de las cunas de la alta cocina, y ofrece a sus visitantes una gran variedad de platos típicos que deleitan el paladar.

Desde el famoso coq au vin hasta los exquisitos macarons, pasando por el foie gras, los escargots y el queso brie, la comida típica de París es un reflejo de la riqueza y la diversidad de su territorio.

Pero, ¿dónde comer en París para disfrutar de la auténtica cocina tradicional francesa? En este artículo te presentamos 5 restaurantes que te harán vivir una experiencia gastronómica inolvidable en la ciudad de la luz.

1. Le Procope

Le Procope es el restaurante más antiguo de París, fundado en 1686. Aquí se reunían los intelectuales y los revolucionarios del siglo XVIII, como Voltaire, Rousseau, Diderot y Robespierre. El ambiente es elegante y acogedor, con una decoración que evoca el pasado histórico del lugar. En su carta encontrarás platos clásicos de la cocina francesa, como el boeuf bourguignon, el magret de pato o el steak tartar. También podrás degustar algunos de los postres más emblemáticos de París, como el crème brûlée o el profiterol. No te pierdas la oportunidad de visitar este restaurante con más de tres siglos de historia.

2. Le Relais de l’Entrecôte

Le Relais de l’Entrecôte es un restaurante especializado en uno de los platos más populares de París: el bistec con papas a la francesa. El concepto es sencillo: no hay menú, solo tienes que elegir el punto de cocción de tu carne y disfrutar del delicioso sabor de la salsa secreta que la acompaña. El plato se sirve en dos tandas, para que no te quedes con hambre. Y para terminar, puedes elegir entre una selección de postres caseros, como la tarta tatin o el coulant de chocolate. El restaurante tiene varias sucursales en París, pero te recomendamos la del barrio latino, cerca del Jardín de Luxemburgo.

3. Le Rubis

Le Rubis es un bar de vinos típico de París, situado en el distrito 1. Aquí podrás degustar una gran variedad de vinos franceses, acompañados de platos tradicionales como patés, quesos y carnes frías. El ambiente es relajado y auténtico, ideal para compartir con amigos o en pareja. El local es pequeño y suele estar lleno, así que te aconsejamos llegar temprano o reservar con antelación. Si quieres probar la verdadera comida casera parisina, este es tu lugar.

4. Le Café des Chats

Le Café des Chats es un restaurante original y divertido, donde podrás comer rodeado de gatos. Sí, has leído bien: este café alberga a una docena de felinos que viven en armonía con los clientes y el personal. El objetivo es ofrecer un espacio acogedor y relajante, donde los amantes de los animales puedan disfrutar de una comida saludable y ecológica. En el menú encontrarás platos vegetarianos y veganos, así como opciones sin gluten y sin lactosa. También podrás saborear un té o un chocolate caliente mientras acaricias a los simpáticos gatitos. Un lugar único en París que te hará sentir como en casa.

5. Stohrer

Stohrer no es propiamente un restaurante, sino una pastelería. Pero no una pastelería cualquiera, sino la más antigua de París, fundada en 1730 por el pastelero del rey Luis XV. Aquí podrás degustar algunas de las especialidades más dulces de la ciudad, como los macarons, los éclairs o los croissants. Pero si hay un postre que destaca por encima de todos, ese es el París Brest, una delicia de masa choux rellena de crema de praliné y almendras. Este pastel se creó en 1910 para conmemorar una carrera ciclista entre París y Brest, y desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos de la repostería francesa. No te vayas de París sin probarlo.

5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de París was last modified: by