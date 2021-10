¡A petición del público! Proyecto Uno presenta nuevo EP: Live at La Morada

Miami, Florida | 5 de octubre del 2021| Los pioneros del merengue hip-hop Proyecto Uno, presentan su más reciente producción musical: “Live at La Morada”. Un EP hecho desde casa durante la etapa de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, que ya se encuentra disponible para streaming a través de todas las plataformas digitales.

Cuando las presentaciones en vivo estaban suspendidas y las salas de concierto solo ofrecían aires de incertidumbre, Proyecto Uno se unió a la ola de creadores de contenido desde casa, produciendo, prácticamente sin querer, su nuevo proyecto musical: “Live at La Morada”.

Invitados por la casa de entretenimiento digital La Morada, los intérpretes de “El tiburón” les brindaron a sus fanáticos una presentación en vivo muy especial, que incluyó los más grandes éxitos de la agrupación: “El tiburón”, “Another Night”, “Latinos”, “25 horas”, “El grillero” y “Al otro lado del mar”, producción en la que Nelson Zapata, Gabriel Torres (KID G) y Paolo Tondo, se unieron de manera virtual a músicos en Miami y Colombia.

El éxito de “Live at La Morada” y el clamor de los fanáticos, permitió que este EP fuera una tangible realidad el día de hoy, con sus respectivos audios disponibles en las principales plataformas digitales.

“Me siento muy contento de poder compartir con el público estas versiones especiales de nuestros éxitos, que fueron hechas en un momento de dolor, confusión y esperanza durante la pandemia”, afirmó Nelson Zapata, líder de la agrupación.

Este EP es la perfecta antesala al próximo álbum de estudio de Proyecto Uno que llevará por nombre: “ANIVERSARIO”, un regalo de la agrupación hacia sus fanáticos, que promete renovar los sonidos de sus grandes éxitos en una producción musical sin precedentes.

Próximamente, Proyecto Uno retomará su agenda de presentaciones en vivo dentro y fuera de los Estados Unidos, incluyendo Sudamérica, Europa y Centroamérica.

