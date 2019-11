Aplicaciones para Añadir Marcas de Agua a las Fotos en Instagram:Es justo decir que Instagram se ha convertido en una de las más populares redes sociales mundialmente. Y es perfectamente comprensible por qué. Estamos viviendo en la época de la comunicación visual, donde las imágenes tanto estáticas como dinámicas se han vuelto fundamentales, e Instagram es uno de los exponentes de este movimiento.

Esta plataforma social se ha convertido en el lugar ideal para compartir fotos y videos. Con el paso del tiempo las empresas también han empezado a utilizarla, porque la han visto desde una perspectiva nueva como una herramienta de marketing digital muy poderosa. El único problema es que el contenido visual de calidad puede llamar la atención a los usuarios malintencionados, que simplemente roban las fotos atractivas y se atribuyen el mérito del trabajo de otros.

Afortunadamente tenemos algunas soluciones a nuestra disposición para disuadir a los ladrones que no roben más nuestro contenido original. Una de las alternativas disponibles es añadir una marca de agua a nuestras fotografías. Así puedes establecer claramente la autoría de la imagen y avisar todos los internautas que es prohibido utilizar tus fotos sin tu autorización.

En este artículo hemos compilado una lista de tres aplicaciones que puedes usar para proteger tus fotos y también tus videos en Instagram..

Aplicaciones para Añadir Marcas de Agua a tus Fotos de Instagram

PhotoMarks

PhotoMarks es una aplicación para iPhone e iPad diseñada para añadir marcas de agua a las fotos de una manera sencilla. La app te permite insertar marcas de agua como texto o logo y personalizarlas a tu gusto. En este sentido puedes ajustar la rotación, la escala y la posición de tus marcas, elegir entre múltiples fuentes y colores, establecer el nivel de transparencia o aplicar efectos especiales como sombra, trazo o cuadro delimitador.

PhotoMarks resulta muy útil para aquellos que usan con frecuencia las marcas de agua. Esto porque te ofrece la opción de guardar tus marcas como Perfiles y usarlas de nuevo más tarde. Además puedes compartir tus fotos directamente de la aplicación en Instagram, Facebook u otra red social. La app tiene también una versión para Windows y Mac que facilita el procesamiento de imágenes por lotes.

Impression

Impression es también creada para usuarios de iOS que desean proteger sus imágenes. La aplicación te permite colocar textos como marcas de agua y personalizarlos con respecto a la posición, el fuente, el color o la opacidad. Igual que PhotoMarks, Impression facilita la edición no destructiva y por lo tanto preserva tus archivos originales.

El principal inconveniente de esta app es que no te ofrece la posibilidad de añadir logos como marcas de agua, solo textos. Para poder insertar elementos gráficos en tus fotografías, tienes que recurrir a la versión para Mac de Impression.

eZy Watermark

eZy Watermark es una solución interesante porque hace posible colocar marcas de agua en los videos. La aplicación te permite añadir una amplia variedad de marcas de agua, incluyendo textos, logos, firmas, derechos de autor y códigos QR. Cuando se trata de personalización, las posibilidades son más que suficientes: puedes ajustar la opacidad, la colocación, el ángulo de inclinación, elegir entre varias fuentes y colores o agregar un efecto de sombra.

Con eZy Watermark puedes crear plantillas, guardarlas y luego usarlas sin necesidad de editar tus marcas de agua una y otra vez. Además, haciendo una compra dentro de la app, tienes la opción de insertar marcas de agua en múltiple videos al mismo tiempo. Como es el caso de PhotoMarks y Impression, eZy Watermark deja tus archivos originales inalterados.

Conclusión

Si eres un usuario activo en Instagram, es aconsejable que protejas tu contenido visual con marcas de agua. Al mismo tiempo recuerda que no debes pasarte con el tamaño de la marca o con su posición. Si tu texto o logo es demasiado prominente, puede convertirse en un molesto desde un punto de vista estético. Así que lo mejor es crear una marca de agua discreta, de buen gusto y colocarla en el lado interior derecho para que no desvíe la atención.

