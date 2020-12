CARACAS: Incendio destruye sede del SAREN en Altamira, Fotos y Videos

CARACAS, VENEZUELA.- Un incendio habría destruido la sede principal del SAREN en la zona de Altamira en Caracas la capital del país sudamericano, este es el servicio de registros y notarias, el mismo desde hace unos años centralizó sus sistemas.

#10Dic #Caracas @AxiomaReport: Desde tempranas horas de la mañana se produjo un incendio en la sede principal del Servicio Autónomo De Registro Y Notarías #Saren ubicada en La Castellana. Altamira, Distrito Capital. pic.twitter.com/5tJjyEFKbm — Reporte Ya (@ReporteYa) December 10, 2020

#10Dic #Caracas

En Altamira desde esta madrugada reportan fuerte incendio en oficinas del edificio de Registros y Notarias (Saren). Video cortesía pic.twitter.com/w3MvE5OVLj – @ChevereNoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) December 10, 2020

URGENTE SE ESTÁ INCENDIANDO EL #SAREN SERVICIO AUTONÓMO DE REGISTRO Y NOTARÍAS EN ALTAMIRA – Caracas #10dic 6am https://t.co/CkQ9gpOUjB — Mildred Manrique (@milmanrique) December 10, 2020

