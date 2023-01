Conociendo El Fantástico Mundo de la Publicidad

Estamos seguros de que muchos se preguntan qué es la publicidad y cuáles son sus fines, y una de las más importantes preguntas que juegan el rol fundamental de las redes sociales y las nuevas plataformas de entretenimiento, cuál es la ganancias de los espectador y cuál es el objetivo final de la entidad publicitaria, qué canales están disponibles y cuáles de estos tienen mayor impacto en el público en general, bueno, para poder reducir estas preguntas y que comprendamos mejor este magnífico mundo de la publicidad,vamos a darte a conocer a continuación.

Si definimos qué es publicidad, esto viene a ser el conjunto de normas estratégicas con el fin de poder dar a conocer cierto producto o servicio de terceros, con el objetivo de que tenga mayor audiencia para usuarios exponenciales, usando diferentes canales disponibles, y diferentes métodos que se encuentran al alcance de las manos.

El mundo de la publicidad es algo fantástico y complejo, dado que las empresas publicitarias tienen que pensar en las diferentes opciones y estrategias, las cuales tienen como objetivo llegar a mas personas, esto lo pueden efectuar por los diferentes canales disponibles.

¿Qué son los canales de publicidad?

Podemos encontrar una gran variedad de canales publicitarios disponibles, los canales que conocemos tradicionales y los nuevos canales, los cuales han crecido abruptamente con la llegada y evolución del servicio del internet. A continuación vamos a conocer cuáles son y como se dividen.

Canales Tradicionales

Los canales tradicionales de publicidad son los más populares y considerados como los primeros desde la llegada del servicio de radio y televisión, sin embargo, podemos adentrarnos un poco mas atrás, en resumen los canales de publicidad tradicionales son:

Radio

Patrocinios

Televisión

Periódico

Propaganda en Letreros

Propaganda en Folletos o Volantes

Publicidad por Radio

Las empresas publicitarias siempre tienen que pensar en este canal dado que es uno de los mas populares a pesar de que el servicio del internet ahora se ha apoderado de la preferencia de las masas, este canal mayormente se encuentra a disposición de personas que trabajan y quieren mantenerse informados y escuchar música sin tener que distraerse este canal es mejor conocido como canal auditivo.

Patrocinios

Otro canal de publicidad sin duda es el patrocinio, esto lo podemos presenciar en el minimalismo QATAR 2022, aquí se hace presente por medio de las camisetas de los jugadores, a esto se le denomina publicidad fluente o al descubierto, el patrocinio que observamos en el mundial QATAR 2022 se efectuó por las diferentes casas de apuestas deportivas que se encarga de patrocinar diferentes clubes deportivos.

Publicidad por Televisión

Este canal es mejor conocido como propaganda o publicidad audiovisual, la cual es la encargada de entrar en el subconsciente de los espectadores y de esta manera generar el impacto necesarios en los usuarios para que así puedan adquirir el producto o el servicio que estos publican o ponen en pie de publicidad o propaganda.

Publicidad por Medio de Periódicos/ Letreros/ Volantes

Este es el canal más antiguo existente, el cual nos permite llegar a más usuarios o consumidores potenciales, dado que se encuentra presente en los periódicos, en un letrero cuando paseamos o vamos a trabajar y hasta lo recibimos por medio de un volante.

Nuevos Canales de Publicidad

Con la llegada del servicio del internet en 1965 todo ha dado un giro inesperado, siendo uno de los canales de publicidad más factibles y al alcance de la mano, junto con esto la llegada de las redes sociales se puede decir que por hoy son los nuevos canales publicitarios, dado que la mayoría de los individuos pasan por lo menos unas horas en sus redes sociales, por lo tanto, este canal resulta ser más factible.

Vamos a conocer dentro de estos nuevos canales de publicidad cuáles son:

Publicidad por Medio de Facebook

Desde su creación allá por el 2009, Facebook se ha convertido en una de las mas grandes plataformas y con un gran número de usuarios registrados, teniendo una amplia cobertura a nivel mundial.

Publicidad por Medio de Instagram

Otra de las plataformas más usadas, y que forma parte del grupo Meta, siendo esta la mas usada por preferencia de niños e “influencers”, los cuales vienen a ser usuarios potenciales de esta red que recomiendan o dan consejos sobre diferentes temas.

Publicidad por Medio de Twitter

Esta plataforma es más usada con el objetivo de compartir información y opiniones personales, mayormente usada por políticos o artistas, a pesar de esto resulta ser una buena plataforma para poder ejecutar una amplia estrategia publicitaria.

Publicidad por Medio de TIK TOK

En los últimos años, podremos encontrar muchas más plataformas que nos permiten estar pendientes de los diferentes sitios de apuestas y casinos online, una de estas plataformas la cual es considerada como el nuevo boom en la social media, en esta plataforma hemos encontrado muchos videos de casinos online y TikTok, a pesar de que es una plataforma de videos cortos, la popularidad por los atriciones y auspiciadores se ha hecho más famoso en estos últimos años.

Impacto de los Canales de Publicidad

Los canales de publicidad tienen como objetivo llegar a un mayor número de individuos, esto, con el fin de que mientras mayor sea el número de personas expuestas a este tipo de propaganda o publicidad, ,ayor sea el número de opciones de adquisiciones por parte de estos mismos, esta es una ley fundamental cuando se habla de buenos canales de publicidad, a esto se le conoce como: “La Ley de Los Números” – mientras mayor número vea, escuche, conozca, mayores serán las opciones de obtener clientes que consuman este producto.