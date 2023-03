Cronograma Original de Pago de Pensiones del IVSS para 2023 Archivo Marzo 2023

ACTUALIZACIÓN VIERNES 3 DE MARZO DE 2023

ACTUALIZACIÓN 9 DE MARZO DE 2023

Para ver la actualización de hoy Jueves 9 de Marzo haga click aquí

ACTUALIZACIÓN Domingo 12 DE MARZO DE 2023

Para ver la actualización de Hoy haga click aquí , con información de la fecha de pago del Bono de Guerra y la Pensión del IVSS actualizada, además los consejos para que pueda cobrar el bono de guerra .!

Ver listado de pago por edades del bono de guerra marzo 2023

ACTUALIZACIÓN Martes 14 DE MARZO DE 2023

ATENCIÓN!

A última hora de este Martes 14 el gobierno de Venezuela adelantó el pago del Bono de Guerra que se asigna progresivamente y ha quedado de esta forma el cronograma de pago:

Cronograma de asignación del Bono de Guerra por Edades.

ACTUALIZACIÓN JUEVES 16 DE MARZO DE 2023

ACTUALIZACIÓN VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

ATENCIÓN,

COMO HABÍAMOS PRONOSTICADO LA SEMANA PASADA (SE PUEDE VER AQUÍ , EN NUESTROS REPORTES PREVIOS) , SI EL BONO DE GUERRA ERA ADELANTADO COMO ASÍ FUE, EL PAGO DE LA PENSIÓN SERÍA EL DÍA VIERNES 17 COMO EFECTIVAMENTE HA SUCEDIDO.

VERIFIQUEN SUS CUENTAS Y QUIENES HALLAN RECIBIDO EL DEPOSITO DE BS.130 INDÍQUENLO EN LA CAJA DE COMENTARIOS PARA AYUDAR A OTROS QUE TODAVÍA NO HAN VERIFICADO

Cronograma Original de Pago de Pensiones del IVSS para 2023 Archivo Marzo 2023 was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: