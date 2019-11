Desayuno Super Fitness para crear Masa Muscular

Esté de moda o no el ser fitness, este desayuno ayudará a más de un «flaquito» a recuperar su masa muscular si consume cada mañana esta receta.

Ingredientes necesarios:

5 Huevos

Leche desnatada

Polvo de proteína sin sabor

Pimienta

Sal

Aceite de oliva

Espinaca

Preparación:

Comienza prendiendo la cocina a fuego lento y calentando la sartén. En un tazón, agrega 3 claras y dos huevos enteros. Agrega al tazón ¼ de leche desnatada y la mitad de una cucharada de polvo de proteína. Revuelve hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Coloca un poco de aceite de oliva a la sartén. Echa la mezcla a la sartén y agrega sal, pimienta y espinaca a gusto. Revuelve esporádicamente la mezcla hasta que el alimento esté listo para ser consumido.

Este rico y nutritivo desayuno le añade a tu dieta 50 gramos de proteínas y solo 350 calorías.

Puedes también consumir este alimento acompañado de pan de trigo para añadirle carbohidratos a la dieta, los cuales son también muy importantes para llevar una alimentación sana. Otros ingredientes que se pueden añadir son cebolla y tomate, los cuales no agregan ningún valor especial en nutrientes o proteínas pero que pueden servir para darle un poco más de sabor a la receta.

Además, se puede acompañar este desayuno para ganar músculos con un batido o una bebida energética casera. Con la misma leche desnatada y unas bananas maduras se puede hacer un licuado nutritivo y de buen sabor.

Con información de MiPielSana

