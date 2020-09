Prepara wraps de huevo con jamón y otros ingredientes.Cómelos con distintos rellenos. Puedes ir cambiando cada día para que sea más entretenido.

El huevo es de esos alimentos indispensables en una dieta sana. Su aporte en proteínas nos llena de energía y además, hace que nuestro estómago se sienta satisfecho. Hay varias formas de prepararlo, pero para dar un poco de novedad, hoy vamos a hacerlos en formato de wrap. Esta receta es ideal para el desayuno: combinada con jamón, una delicia. Los puedes preparar con jamón o elegir otro relleno. También, puedes usar estos wraps de huevo para reemplazarlos por las clásicas tortillas de maíz. INGREDIENTES: Huevos

Rellenos opcionales: jamón, palta, humus, queso, frutas, etc

Condimentos opcionales: sal, pimienta, orégano, albahaca, ají de color en polvo, etc PREPARACIÓN: Calienta a fuego medio un sartén pequeño y engrásalo con un poco de mantequilla o aceite. En un bol aparte, rompe un huevo y revuélvelo bien con un tenedor. Vierte el huevo en el sartén, e inclínalo hasta que cubra toda la superficie. Debe estar esparcido en forma circular. Deja que se cocine durante 30 segundos, agrega los condimentos que prefieras y luego, dalo vuelta cuidadosamente con una espátula. El otro lado también debe cocinarse durante 30 segundos. Remueve tu tortilla de huevo del sartén y repite el mismo proceso las veces que sea necesario, dependiendo de cuántos wraps harás. Deja que cada wrap repose y luego, usa el relleno que elegiste. Redacción Notiactual

