Cómo preparar crepes dulces

Las crepas, también conocidas como crepes, son un postre de origen francés que se elaboran a partir de la harina de trigo y otros ingredientes que pueden variar en función de si las queremos hacer saladas o dulces.

Te enseñaremos una receta de crepes muy sencilla de elaborar. Estas deliciosas crepas dulces las podrás acompañar con nata montada, chocolate fundido, mermelada o helado. ¡Toma nota, descubre cómo hacer crepas dulces!

Los ingredientes son: 1 Taza de Leche

1 Taza de Harina de trigo

1 Huevo

1 Cucharadita de Azúcar

2 Cucharadas soperas de Esencia de Vainilla

2 Cucharadas soperas de Mantequilla derretida

Instrucciones:

1 Para empezar con la preparación de nuestras crepas dulces introduce en un recipiente el huevo, la mantequilla derretida, la leche y el azúcar. Bátelo todo hasta que se integren bien los ingredientes. Si dispones de licuadora puedes utilizarla. Añade también la esencia de vainilla y sigue batiendo.

2 Ahora, añade poco a poco la harina y sin dejar de batir. Te aconsejamos que tamices previamente la harina de trigo para que quede más fina y el resultado sea una masa más suave. La receta de crepes original se elabora a partir de este tipo de harina, pero si quieres realizar una más saludable te animamos a que visites nuestra receta de crepes de avena.

calentar una sartén con un poco de 3 Luego, pon acon un poco de mantequilla para que las crepas dulces no se queden pegadas. Cuando esté caliente, deja caer la cantidad de mezcla necesaria de manera que puedas mover la sartén en forma circular, se reparta sin dejar huecos vacíos y quede una capa fina.

4 Cuando las crepas se llenen de pequeñas burbujas deberás darle la vuelta con cuidado. Se trata de un postre que se hace muy rápido, por lo que no deberá estar en el fuego más de dos minutos. Con estas cantidades obtendrás aproximadamente 10 crepas dulces, en función del tamaño de la sartén que uses conseguirás más o menos.

5 Para compañar estas crepas dulces tienes varias posibilidades, puedes decantarte por leche condensada, helados caseros, chocolate fundido…, ¡en la variedad está el gusto! Consulta las siguientes recetas y sorprende a todos tus invitados con un postre completamente casero: Leche condensada light

Helado de chocolate blanco

Frosting de chocolate

Redacción Notiactual