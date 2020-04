El petróleo venezolano promedió esta semana los 13,74 dólares por barril, un descenso de 2,19 dólares respecto a la semana anterior, que continua debido a la fuerte caída de la demanda por las restricciones en los desplazamientos que se han ordenado en los distintos gobiernos del mundo para frenar la pandemia de la Covid-19.

El Ministerio de Petróleo informó este viernes 3-M que su crudo cerró el período comprendido entre el 30 de marzo y el 3 abril en 97,42 yuanes por barril, o 13,74 dólares.

Después de las sanciones financieras que Estados Unidos impuso en 2017 contra varios funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de usar el dólar como divisa de referencia y comenzó a ofrecer el precio de su petróleo en la moneda de China, uno de sus mayores aliados políticos y comerciales.

La tasa de cambio usada esta semana por el Ministerio de Petróleo venezolano fue de 7,09 yuanes por dólar.

Este precio de venta es similar a la que registró el país en 1999, cuando promedió los 17 dólares en medio de un mercado que, entonces, enfrentaba la sobre oferta.

El analista petrolero Rafael Quiroz dijo a Efe que el costo promedio de producción de la cesta venezolana supera los 18 dólares por barril.

En el caso de los crudos extrapesados venezolanos de la Faja Petrolífera del Orinoco, el mayor reservorio mundial de petróleo, los costos de producción se elevan, en algunos casos, hasta los 34 dólares.

Efecto Coronavirus: Petróleo venezolano cierra por debajo de los $14 dólares was last modified: by

En : Economía