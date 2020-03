Los precios del petróleo seguían cayendo este miércoles, y tocaban su nivel más bajo desde 2002 para el WTI y 2003 para el Brent, afectados por una oferta desbordante y una demanda mundial frenada por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Hacia las 2:00 pm hora de Londres, el barril de WTI para entrega en abril valía $24,18, un retroceso de 10,28% con respecto al cierre del martes, poco después de haber tocado $23,60, su nivel más bajo desde 2002, destacó AFP.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo costaba $27,12 en Londres, en baja de 5,60%, algunos instantes después de haber alcanzado $26,65, el precio más bajo desde 2003.

Los dos precios de referencia perdieron más de 60% de su valor desde su cotización máxima a principios de enero en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El petróleo se hunde 60% y cae a su nivel más bajo en dos décadas por el EfectoCoronavirus

