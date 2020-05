Precio del petróleo de hunde por temores a una nueva oleada de infecciones por COVID-19. Los precios del petróleo bajaban este lunes 11 de mayo, ya que una nueva ola de contagios de coronavirus en algunos países y la preocupación por el persistente exceso global de oferta opacaba los recortes de suministros que están aplicando los mayores productores mundiales.

El crudo Brent perdía 2,84%, o 88 centavos, y se cotizaba en 30,09 dólares el barril a tempranas horas; mientras que el petróleo WTI de Estados Unidos bajaba 2,47%, o 61 centavos, a 24,13 dólares el barril.

Las posibles señales de una segunda ola de infecciones preocupaban a los inversores, luego de que la ciudad china de Wuhan -donde apareció por primera vez el Covid-19- reportó un primer grupo de contagios desde que se levantó la cuarentena hace un mes.

Los nuevos contagios de coronavirus se están acelerando en Alemania, apenas días después que se flexibilizaron las restricciones sociales, lo que eleva el temor a que la pandemia pueda salirse de control otra vez en el Hemisferio Norte. Corea del Sur también advirtió de una segunda ola del virus el domingo.

“La preocupación por una segunda ola, la caída de la demanda de casi 50% interanual en India en abril y el posible incremento de los inventarios de crudo esta semana podrían afectar los precios al comienzo de esta semana”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La demanda de combustible de India bajó 45,8% interanual en abril debido a la orden de confinamiento nacional. El consumo de combustible, que refleja la demanda de crudo, totalizó 9,93 millones de toneladas, su menor nivel desde el 2007, de acuerdo a datos del Gobierno revelados el sábado.

Igualmente, la demanda mundial de petróleo se ha derrumbado cerca de 30% desde que la pandemia empezó a diezmar la actividad económica y los traslados en el mundo, lo que ha derivado en un alza de los inventarios a nivel global.

Para reducir el exceso de oferta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus productores aliados (un bloque conocido como Opep+) acordaron recortar el bombeo a partir del 1 de mayo en cerca de 10 millones de barriles por día (bpd).

