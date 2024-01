Exportaciones petroleras venezolanas crecieron un 12% en 2023, el aumento de dichas exportaciones en concreto fue de un 12 %, hasta alcanzar un promedio de casi 700.000 barriles por día (bpd).

Este aumento se debió a varios factores, entre los que destacan:

La relajación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que permitió a Venezuela exportar petróleo a nuevos mercados, como Estados Unidos e India.

Un aumento de la producción de petróleo en Venezuela, que pasó de 716.000 bpd en 2022 a 794.000 bpd en 2023.

COMPRADORES Y VENDEDORES CONFIABLES

China, que nunca suspendió las importaciones de petróleo venezolano, siguió siendo el principal destino de las exportaciones, absorbiendo alrededor del 65 % del total. Estados Unidos recibió el 19 %, mientras que países de Europa recibieron el 4 % y Cuba importó el 8 %.

El aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela tiene un impacto significativo en la economía del país. El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela, y el aumento de las exportaciones genera mayores ingresos para el gobierno venezolano.

IMPACTO GLOBAL EN LOS PRECIOS.

El aumento de las exportaciones también tiene un impacto en el mercado mundial del petróleo. Venezuela es un importante productor de petróleo, y el aumento de sus exportaciones ayuda a satisfacer la demanda mundial de petróleo.

El aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela es una señal positiva para la economía del país. Sin embargo, es importante señalar que las exportaciones de petróleo aún se encuentran muy por debajo de los niveles anteriores a las sanciones.

El aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela también es una señal positiva para el mercado mundial del petróleo. Sin embargo, es importante señalar que el aumento de las exportaciones venezolanas podría contribuir a aumentar la oferta mundial de petróleo y, por lo tanto, a reducir los precios del petróleo, en ese contexto la OPEP sigue buscando un equilibrio en los precios.

RELACIONES DE EEUU Y VENEZUELA SE RELAJAN

El aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela podría tener un impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela con el objetivo de presionar al gobierno venezolano para que realice reformas democráticas. El aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela podría dar al gobierno venezolano más recursos para resistir las presiones de Estados Unidos.

En general, el aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela es un desarrollo positivo tanto para la economía venezolana como para el mercado mundial del petróleo.

Sin embargo, es importante seguir observando el impacto de este aumento en el futuro.

Exportaciones petroleras venezolanas crecieron un 12% en 2023 was last modified: by