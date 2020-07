Empanaditas de ajoporro, queso y jamón con salsa de cebollín y perejil.

Las empanadas han ganado fama en varias partes del mundo, desde las chilenas, argentinas, colombianas y venezolanas, estas ricas empanaditas se pueden variar según el relleno. Sal de la rutina con esta increíble sazón. ¡Buen provecho!

Empanaditas de ajoporro, queso y jamón con salsa de cebollín y perejil,Ingredientes (6 personas)

Círculos de masa congelados para hacer empanaditas o masa de hojaldre

2 ajoporros cortados en trocitos

250 g de queso amarillo rallado

100 g de mantequilla

250 g de jamón picado

Aceite para freír

Sal y pimienta al gusto Salsa de cebollín y perejil 1 taza de aceite de oliva

1 paq. de cebollón

1 taza de perejil

Sal y pimienta negra al gusto

60 minutos

Preparación

Relleno:

Sudar los ajoporros picados en

Agregar el jamón y cocinar todo junto. Dejar enfriar y mezclar con el queso rallado.

Añadir sal y pimienta negra recién molida.

Colocar una cucharada del relleno en el centro de la masa.

Doblar los círculos y sellar el borde con un tenedor para que no se salga el relleno.

Freír antes de servir en aceite bien caliente. Acompañar con la salsa de cebollín y perejil.Salsa de cebollín y perejil:

Calentar el aceite de oliva en un caldero.

