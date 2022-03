Ensalada de naranja, aguacate y vieiras sobre rúgula.

Ingredientes

500 g de vieiras

4 naranjas California

1 aguacate grande

2 paq. de rúgula o lechuga

4 dientes de ajo

Vinagreta

Ingredientes

El jugo de 2 naranjas

3 cdas. de vinagre balsámico

1 cda. de miel

3 cdas. de aceite de oliva

1 cda. de mostaza de Dijon

Sal y pimienta al gusto

Eneldo fresco para decorar

Preparación

Sazonar las vieiras con sal, pimienta y ajos machacados. Dejarlas un rato para que cojan gusto.

Pelar y picar las naranjas en gajos y los aguacates en rebanadas.

Cocinar las vieiras, por diez minutos, en una sartén con aceite de oliva bien caliente (sin que se pasen porque quedan duras). Dejarlas enfriar.

Preparar la vinagreta uniendo todos los ingredientes.

Colocar en cada plato hojas de rúgula de base; encima, las rebanadas de aguacate y los gajos de naranja; finalmente, las vieiras.

Al servir, rociar la ensalada con la vinagreta. Esta última también puede verterse en una salsera.

Decorar con eneldo fresco. Acompañar con pancitos tostados. Sirve de entrada o como plato único para una cena ligera.

Fuente: Estampas / LD

