«En Cada Aniversario» Alexandra y Monchy Capricho

Miami FL, .- (@MinayaPR) Alexandra, La Reina De La Bachata, se une por primera vez a una de las voces más románticas de la República Dominicana, Monchy Capricho, para cantar el tema «En Cada Aniversario» que presentan en todas las plataformas digitales bajo JN Music Group.

El tema «En Cada Aniversario» escrita por Ramon Antonio Javier Demorizi, conocido artísticamente Monchy Capricho y producida por Imperio Nano Music es una canción para celebrar el aniversario de matrimonio o noviazgo a ritmo de bachata.

Alexandra es la exponente más destacada del género bachata, responsable de numerosos éxitos radiales desde América hasta Europa, con más de 2 millones de copias vendidas y ganadora de numerosos reconocimientos como Premios Casandra, Premios Lo Nuestro, Premio Billboard y una nominación al Latin GRAMMY®.

Oriundo de Sabana de la Mar, conocido como Monchy Capricho, es un cantante dominicano que se convirtió en el ídolo de una generación de jovencitas en los 80 y principios de los 90 con temas como «Nuestro Amor», «Adolescente Tu», «Rodando», entre otros.

