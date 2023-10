Fotos y Videos: Lluvias en Caracas provocan caídas de arboles sobre vehículos en Estacionamiento de Fresh Fish

Atentos y pendientes: llueve fuerte en caracas, tenemos esta emergencia, en el Fresh fish la castellana, árbol en la acera se la moncerratina, cedió y cayó sobre la vía y sobre vehículos en el estacionamiento del fresh fish, no se reportan heridos pero sí daños materiales pic.twitter.com/FBu8YqSMU6 — Alberto Prato (@albertoprato02) October 20, 2023

#Caracas Otro ángulo de la caída del árbol sobre el estacionamiento de Fresh Fish de Altamira. Pueden apreciar las dimensiones. Video: Cortesía https://t.co/og4f21yRlQ pic.twitter.com/fv8Izrjsq0 — Joan Camargo (@JoanCamargo_) October 20, 2023





#Caracas El momento en el que cayó el árbol sobre el estacionamiento de Fresh Fish en Altamira, durante las lluvias de la tarde de este viernes Video: Cortesía pic.twitter.com/lkZw4CySDK — Joan Camargo (@JoanCamargo_) October 20, 2023

fuente. Red social X