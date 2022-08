Venezuela, Fuertes lluvias hace destrozos en La Cañada de Urdaneta Edo. Zulia, FOTOS

Venezuela, Fuertes lluvias hace destrozos en La Cañada de Urdaneta Edo. Zulia

Este martes fuertes lluvias impactaron el municipio La Cañada de Urdaneta dejando canchas de usos múltiples destruídas, techo de casas y del principal mercado municipal, alumbrado eléctrico en el piso. La tromba marina pasó por toda la costa afectando a los cañaderos.

En el casco central de la localidad el techo del mercado cayó sobre comercios y vehículos que se encontraban en el sitio, no hubo víctimas que lamentar.

Solo se contabilizó daños materiales, autoridades municipales desplegados. Angustia es lo que viven los habitantes del municipio por lo sucedido.



Salvador Polanco. Periodista