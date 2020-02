Falleció Kirk Douglas leyenda de Hollywood

El Kirk Douglas ,protagonista de la célebre película «Espartaco» (1960), era uno de los últimos sobrevivientes de la edad de oro de Hollywood.

Su hijo, el también actor Michael Douglas, confirmó la muerte.

«Con una profunda tristeza mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a los 103 años», dijo Michael Douglas en un comunicado publicado en Facebook.

«Para el mundo era una leyenda, un actor de la edad dorada de películas que vivieron más allá de esos años, un hombre implicado en cuestiones humanitarias cuyo compromiso por la justica y las causas en las que creía fueron un modelo a seguir para nosotros», agregó.

«La vida de Kirk fue plena y deja un legado en el cine que durará generaciones, y una historia de filántropo que trabajó para ayudar al público y llevar paz al mundo», añadió.

Douglas hizo más de 90 películas en una carrera que se prolongó durante siete décadas y en la que «Espartaco» y «The Vikings» («Los Vikingos», 1958) lo convirtieron en una de las grandes estrellas de la taquilla en los años 50 y 60.

También tuvo un papel clave en acabar con la lista negra de Hollywood, compuesta por directores, actores y guionistas apartados por sus supuestos vínculos con el comunismo en los años 50.

Douglas siempre dijo que estaba más orgulloso de ello que de cualquier película que hizo

