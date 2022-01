Frankie Negrón vuelve a sorprender con su salsa “Desnúdate”

Miami, FL, 19 de enero de 2022.- (@MinayaPR) El salsero Frankie Negrón deslumbra el ritmo de la salsa con su nuevo sencillo llamado “Desnúdate” que ya está comenzando a sonar en emisoras tropicales por todo el noroeste y el sureste de Estados Unidos.

Esta nueva canción tiene todas las señales de éxito de Frankie Negrón que combina la sensualidad romántica con una instrumentación de salsa caliente que te seduce para agarrar a tu pareja y bailar.

El sencillo fue compuesto por Pedro Jesus, Frankie Negrón y Ray Contreras, que también participó en su producción.

Esta salsa tan pegadiza se anotará como otro triunfo en el ilustre legado musical de Frankie que en sus años de carrera ha sido merecedor de grandes premios y reconocimientos en la Industria.

Sobre el artista:

Frankie Negrón, es una superestrella de la música latina, nacido y criado en Newark, Nueva Jersey, y de descendencia puertorriqueña.

Desde 1997, su distintiva mezcla de salsa tradicional con influencias progresivas como el pop, el rock, el gospel, el R&B y el hip-hop, ha cosechado numerosos elogios, incluidos dos Premios Lo Nuestro a la «Canción del Año» y múltiples nominaciones a los premios GRAMMY® y Billboard.

Negrón ha tenido varios sencillos número uno, cuatro álbumes de oro y platino y nueve Billboard Top 40 Hot Latin Tracks.

A pesar de los muchos compromisos de su vida profesional, Frankie Negrón siempre saca tiempo para volver a su comunidad. Es un defensor de la Asociación Americana de la Diabetes y de la Cruz Roja Americana y utiliza su pasión por la salud para concienciar a la comunidad latina. Frankie participa activamente en ambas organizaciones, asistiendo y participando en eventos y realizando actuaciones especiales.

También es un defensor de “Colombianitos”, una organización con sede en Colombia que mejora la calidad de vida de los niños a través del deporte, la recreación, la educación y la salud.

«Retribuir es vital para mí. Tengo la suerte de tener una carrera en la que comparto mi voz, pero esa voz puede ir más allá de mi música. Puedo ser una voz para mi comunidad», dice Frankie.

